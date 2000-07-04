Раздел: Авто
Mercedes-AMG GT S "переодели" в ателье
В Prior Design разработали новый ширококузовной обвес для модели Mercedes-AMG GT S, получивший название PD700 GTR.
Он включает массивные передние и задние колесные арки, новые боковые юбки, фартуки, капот, большой задний диффузор и фиксированное заднее антикрыло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Все элементы обвеса выполнены из карбонового волокна, правда, стоимость комплекта тюнер не раскрывает.
Кроме того, в качестве завершающего штриха ателье предлагает 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, обутые в резину Continental размерностью 245/30 и 305/25, соответственно.
Еще специалисты ателье могут установить на автомобиль комплект занижающих пружин H&R, с которыми дорожный просвет спорткара уменьшится на 40 мм, а также спортивную выпускную клапанную систему.
По желанию клиента в Prior Design могут доработать салон автомобиля, выполнив отделку карбоном и алькантарой с контрастной прострочкой. Также можно нанести логотип ателье на рулевое колесо и подголовники.
Читайте также: Тюнинг-ателье представило роскошную версию Mercedes X-Class
О технических доработках автомобиля ничего не сообщается.
Он включает массивные передние и задние колесные арки, новые боковые юбки, фартуки, капот, большой задний диффузор и фиксированное заднее антикрыло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Все элементы обвеса выполнены из карбонового волокна, правда, стоимость комплекта тюнер не раскрывает.
Кроме того, в качестве завершающего штриха ателье предлагает 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, обутые в резину Continental размерностью 245/30 и 305/25, соответственно.
Еще специалисты ателье могут установить на автомобиль комплект занижающих пружин H&R, с которыми дорожный просвет спорткара уменьшится на 40 мм, а также спортивную выпускную клапанную систему.
По желанию клиента в Prior Design могут доработать салон автомобиля, выполнив отделку карбоном и алькантарой с контрастной прострочкой. Также можно нанести логотип ателье на рулевое колесо и подголовники.
Читайте также: Тюнинг-ателье представило роскошную версию Mercedes X-Class
О технических доработках автомобиля ничего не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
198
0
Также советуем посмотреть
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
Оставьте свой комментарий