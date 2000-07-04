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Раздел: Авто  
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Mercedes-AMG GT S "переодели" в ателье

Mercedes-AMG GT S "переодели" в ательеВ Prior Design разработали новый ширококузовной обвес для модели Mercedes-AMG GT S, получивший название PD700 GTR.

Он включает массивные передние и задние колесные арки, новые боковые юбки, фартуки, капот, большой задний диффузор и фиксированное заднее антикрыло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Все элементы обвеса выполнены из карбонового волокна, правда, стоимость комплекта тюнер не раскрывает.

Кроме того, в качестве завершающего штриха ателье предлагает 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, обутые в резину Continental размерностью 245/30 и 305/25, соответственно.

Еще специалисты ателье могут установить на автомобиль комплект занижающих пружин H&R, с которыми дорожный просвет спорткара уменьшится на 40 мм, а также спортивную выпускную клапанную систему.

По желанию клиента в Prior Design могут доработать салон автомобиля, выполнив отделку карбоном и алькантарой с контрастной прострочкой. Также можно нанести логотип ателье на рулевое колесо и подголовники.

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О технических доработках автомобиля ничего не сообщается.
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 Теги: Mercedes-AMG GT S, ателье, тюнинг

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Сегодня, 23:20 » Автор: Алена Шимко
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