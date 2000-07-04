Раздел: Авто
Эксперты объяснили сонливость водителей за рулем
Низкочастотные вибрации автомобиля повышают сонливость водителей.
Это сообщается в статье, опубликованной в журнале Ergonomics, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
- Австралийские ученые дали участникам своего исследования поуправлять автомобилем-симулятором и выяснили, что если водители испытывают легкую (4–7 герц) вибрацию, повышается их сонливость и вариативность сердечного ритма, что говорит о попытках организма повысить концентрацию внимания, - отмечается в новости.
Причиной многих дорожно-транспортных происшествий считается невнимательность водителей. Речь идет не только о тех, кто отвлекается от дороги и не может справиться с управлением — многие водители, проведя в дороге несколько часов, попросту засыпают за рулем, причем это касается не только тех, кто ездит в темное время суток. Именно поэтому садиться за руль в уставшем состоянии не рекомендуется.
Сонливость водителей, однако, может быть вызвана не только бессонной ночью. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета под руководством Стивена Робинсона (Stephen Robinson) решили проверить, как на состояние водителей влияют низкочастотные вибрации, вызываемые работой двигателя автомобиля. В их исследовании приняли участие 15 студентов (4 девушки и 11 молодых людей). Ни у кого из добровольцев не было заболеваний сердечно-сосудистой системы, болей в шее или других нарушений опорно-двигательного аппарата. Все они умели водить автомобиль и в течение пяти дней до начала эксперимента придерживались нормальной гигиены сна: спали минимум по семь часов в сутки.
Добровольцев посадили за симулятор автомобиля, которым им необходимо было управлять в течение часа: от добровольцев требовалось сохранять постоянную скорость (160 км/ч) и держаться одной определенной полосы на дороге. Для того, чтобы увеличить возможность появления сонливости, эксперимент проходил в ночное время (в промежутке с десяти вечера до двух ночи), участникам необходимо было надеть шумоподавляющие наушники, а свет в экспериментальной комнате был приглушен. Всего эксперимент проходил два дня. В первый день участники управляли симулятором в обычном режиме, а на второй день к креслу участников через опорную платформу подавались низкочастотные (частотой от 4 до 7 герц) вибрации, имитирующие вибрацию настоящего автомобиля.
В качестве основных показателей сонливости ученые выбрали два параметра. Первый — субъективные ощущения самих участников: их попросили оценить собственную сонливость до и после симуляции по десятибалльной шкале. В начале эксперимента показатели сонливости участников не отличались (примерный показатель равнялся пяти). После окончания симуляции участники, проходившие симуляцию в вибрирующем кресле, чувствовали себя намного (p < 0,001) более сонливыми, чем участники из контрольной группы (средние показатели: 7,8 и 5,9).
Вторым показателем была вариативность сердечного ритма участников — изменения паузы между ударами сердца, которые используются в качестве объективного физиологического показателя работы вегетативной нервной системы. Главное измерение вариативности сердечного ритма — отношение низкой частоты сердечного ритма к высокому. Чем выше показатель этого отношения, тем выше показатели работы симпатической нервной системы, которая активируется при стрессовых ситуациях. Ученые заметили, что этот показатель выше у людей, проходящих стимуляцию в вибрирующем кресле.
По мнению ученых, такой результат может означать то, что сонливость, вызванная вибрацией автомобиля, вызывает физиологическую реакцию, выражающуюся в повышенном ответе на стресс: чувствуя сонливость, организм начинает с ней бороться, повышая и сильнее варьируя сердечный ритм.
Низкочастотную вибрацию выбрали неслучайно: частота от 4 до 7 герц соответствует колебанию активности головного мозга в тета-диапазоне, который часто служит показателем сонливости при психофизиологических исследованиях. Ученые отмечают, что в дальнейших работах необходимо проверить изменения состояния водителей и при вибрации других частот. В целом, полученные данные могут быть использованы для улучшения безопасности на дорогах: например, с помощью использования дополнительных средств амортизации при проектировании автомобилей.
Читайте также: Озвучена неожиданная причина засыпания водителей за рулем
Сейчас для борьбы с сонливостью водителей за рулем инженеры придумывают самые разные методы. К примеру, осенью прошлого года компания Ford представила специальную шапку для дальнобойщиков, которая умеет определять, когда водитель заснул или засыпает и включает будильник и яркий светодиод на козырьке.
Это сообщается в статье, опубликованной в журнале Ergonomics, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
- Австралийские ученые дали участникам своего исследования поуправлять автомобилем-симулятором и выяснили, что если водители испытывают легкую (4–7 герц) вибрацию, повышается их сонливость и вариативность сердечного ритма, что говорит о попытках организма повысить концентрацию внимания, - отмечается в новости.
Причиной многих дорожно-транспортных происшествий считается невнимательность водителей. Речь идет не только о тех, кто отвлекается от дороги и не может справиться с управлением — многие водители, проведя в дороге несколько часов, попросту засыпают за рулем, причем это касается не только тех, кто ездит в темное время суток. Именно поэтому садиться за руль в уставшем состоянии не рекомендуется.
Сонливость водителей, однако, может быть вызвана не только бессонной ночью. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета под руководством Стивена Робинсона (Stephen Robinson) решили проверить, как на состояние водителей влияют низкочастотные вибрации, вызываемые работой двигателя автомобиля. В их исследовании приняли участие 15 студентов (4 девушки и 11 молодых людей). Ни у кого из добровольцев не было заболеваний сердечно-сосудистой системы, болей в шее или других нарушений опорно-двигательного аппарата. Все они умели водить автомобиль и в течение пяти дней до начала эксперимента придерживались нормальной гигиены сна: спали минимум по семь часов в сутки.
Добровольцев посадили за симулятор автомобиля, которым им необходимо было управлять в течение часа: от добровольцев требовалось сохранять постоянную скорость (160 км/ч) и держаться одной определенной полосы на дороге. Для того, чтобы увеличить возможность появления сонливости, эксперимент проходил в ночное время (в промежутке с десяти вечера до двух ночи), участникам необходимо было надеть шумоподавляющие наушники, а свет в экспериментальной комнате был приглушен. Всего эксперимент проходил два дня. В первый день участники управляли симулятором в обычном режиме, а на второй день к креслу участников через опорную платформу подавались низкочастотные (частотой от 4 до 7 герц) вибрации, имитирующие вибрацию настоящего автомобиля.
В качестве основных показателей сонливости ученые выбрали два параметра. Первый — субъективные ощущения самих участников: их попросили оценить собственную сонливость до и после симуляции по десятибалльной шкале. В начале эксперимента показатели сонливости участников не отличались (примерный показатель равнялся пяти). После окончания симуляции участники, проходившие симуляцию в вибрирующем кресле, чувствовали себя намного (p < 0,001) более сонливыми, чем участники из контрольной группы (средние показатели: 7,8 и 5,9).
Вторым показателем была вариативность сердечного ритма участников — изменения паузы между ударами сердца, которые используются в качестве объективного физиологического показателя работы вегетативной нервной системы. Главное измерение вариативности сердечного ритма — отношение низкой частоты сердечного ритма к высокому. Чем выше показатель этого отношения, тем выше показатели работы симпатической нервной системы, которая активируется при стрессовых ситуациях. Ученые заметили, что этот показатель выше у людей, проходящих стимуляцию в вибрирующем кресле.
По мнению ученых, такой результат может означать то, что сонливость, вызванная вибрацией автомобиля, вызывает физиологическую реакцию, выражающуюся в повышенном ответе на стресс: чувствуя сонливость, организм начинает с ней бороться, повышая и сильнее варьируя сердечный ритм.
Низкочастотную вибрацию выбрали неслучайно: частота от 4 до 7 герц соответствует колебанию активности головного мозга в тета-диапазоне, который часто служит показателем сонливости при психофизиологических исследованиях. Ученые отмечают, что в дальнейших работах необходимо проверить изменения состояния водителей и при вибрации других частот. В целом, полученные данные могут быть использованы для улучшения безопасности на дорогах: например, с помощью использования дополнительных средств амортизации при проектировании автомобилей.
Читайте также: Озвучена неожиданная причина засыпания водителей за рулем
Сейчас для борьбы с сонливостью водителей за рулем инженеры придумывают самые разные методы. К примеру, осенью прошлого года компания Ford представила специальную шапку для дальнобойщиков, которая умеет определять, когда водитель заснул или засыпает и включает будильник и яркий светодиод на козырьке.
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