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Раздел: Авто  
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Jeep Grand Cherokee попытались сломать на полной скорости

Jeep Grand Cherokee попытались сломать на полной скорости Вырвать двигатель автомобиля у энтузиастов не получилось.

У Jeep Grand Cherokee попытались выдернуть двигатель на скорости, но все закончилось провалом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Группа энтузиастов попыталась выдернуть мотор из старого Jeep Grand Cherokee необычным образом: привязать трос к дереву и агрегату, после чего пустить машину с горы. Эксперимент оказался неудачным.

Для реализации задуманного длина троса должна была составить 171 м, кроме того, бралась во внимание запас для разгона автомобиля. По идее, трос должен был выдернуть двигатель из машины при достижении скорости в 96 км/ч.

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Однако расчеты оказались неверными, хотя внедорожник все равно изрядно потрепало – он получил значительные повреждения кузова. А вот с мотором никаких проблем не возникло.

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 Теги: Jeep Grand Cherokee, видео

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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