Раздел: Авто
Поляки показали, что случается при засыпании за рулем
К счастью, водитель на видео отделался легким испугом.
Сон за рулем автомобиля настигал многих. Кажется, сомкнул глаза лишь на секунду, а последствия могут быть катастрофическими. Но не в данном случае — этому автовладельцу повезло, он отделался легким испугом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
«Несколько дней назад я заснул за рулем после работы. Я даже не знаю, в какой момент и как это произошло, но это случилось», — написал автор видео, автовладелец Кшиштоф.
Сам процесс попал в объектив его видеорегистратора, и он поделился записью на YouTube. На видео четко можно выявить момент, когда водитель засыпает и автомобиль начинает соскальзывать с дороги.
Отделался водитель лишь помятым бампером автомобиля, ничего больше не случилось. Но ему просто повезло, он был на волосок от трагедии, деревьев вдоль дороги на его пути попадалось немало.
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Повезло также, что произошло это раньше, чем он доехал до грузовика ремонтников. Ну а видео может служить наглядным примером всем водителям. И предупреждением.
Сон за рулем автомобиля настигал многих. Кажется, сомкнул глаза лишь на секунду, а последствия могут быть катастрофическими. Но не в данном случае — этому автовладельцу повезло, он отделался легким испугом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
«Несколько дней назад я заснул за рулем после работы. Я даже не знаю, в какой момент и как это произошло, но это случилось», — написал автор видео, автовладелец Кшиштоф.
Сам процесс попал в объектив его видеорегистратора, и он поделился записью на YouTube. На видео четко можно выявить момент, когда водитель засыпает и автомобиль начинает соскальзывать с дороги.
Отделался водитель лишь помятым бампером автомобиля, ничего больше не случилось. Но ему просто повезло, он был на волосок от трагедии, деревьев вдоль дороги на его пути попадалось немало.
Читайте также: Jeep Grand Cherokee попытались сломать на полной скорости
Повезло также, что произошло это раньше, чем он доехал до грузовика ремонтников. Ну а видео может служить наглядным примером всем водителям. И предупреждением.
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