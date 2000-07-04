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Раздел: Авто  
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Audi показала свой первый электрокар

Audi показала свой первый электрокар Продажи автомобиля начнутся в следующем году.

Audi впервые полноценно представила свой первый серийный электромобиль. В частности, компания в первый раз показала салон электрического кроссовера e-tron. Особенностью новинки стало обилие дисплеев, мощная аудиосистема, а также «виртуальные» зеркала заднего вида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Панель Audi e-tron выполнена в стилистике последних моделей марки: A6, A7, A8 и флагманского Q8. Это несколько ярусов, на которых разместилась:
- «виртуальная» приборная панель;
- центральный дисплей информационно-развлекательной системы;
- сенсорный экран управления климатической установкой.

На дверях, чуть ниже стекол, находятся еще два семидюймовых дисплея на органических светодиодах. На них транслируется картинка с камер, выполняющих роль боковых зеркал. Всего предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка.

В движение Audi e-tron приводит пара электромоторов суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме отдача установки может кратковременно повышаться до 408 «лошадей».

Благодаря батарее емкостью 95 киловатт-час на одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров, что весьма неплохо. В чем можно убедиться, посмотрев топ-10 электромобилей по запасу хода.

С места до «сотни» электрический вседорожник сможет разгоняться менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость – около 200 километров в час.

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В продаже автомобиль должен появиться в 2019 году. В Европе цены на электрокар будут стартовать с 80 000 евро. Главными конкурентами Audi e-tron станут Tesla Model X и Jaguar I-Pace.

Audi показала свой первый электрокар
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 Теги: Audi, электромобиль, премьера

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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