Раздел: Авто
Audi показала свой первый электрокар
Продажи автомобиля начнутся в следующем году.
Audi впервые полноценно представила свой первый серийный электромобиль. В частности, компания в первый раз показала салон электрического кроссовера e-tron. Особенностью новинки стало обилие дисплеев, мощная аудиосистема, а также «виртуальные» зеркала заднего вида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Панель Audi e-tron выполнена в стилистике последних моделей марки: A6, A7, A8 и флагманского Q8. Это несколько ярусов, на которых разместилась:
- «виртуальная» приборная панель;
- центральный дисплей информационно-развлекательной системы;
- сенсорный экран управления климатической установкой.
На дверях, чуть ниже стекол, находятся еще два семидюймовых дисплея на органических светодиодах. На них транслируется картинка с камер, выполняющих роль боковых зеркал. Всего предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка.
В движение Audi e-tron приводит пара электромоторов суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме отдача установки может кратковременно повышаться до 408 «лошадей».
Благодаря батарее емкостью 95 киловатт-час на одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров, что весьма неплохо. В чем можно убедиться, посмотрев топ-10 электромобилей по запасу хода.
С места до «сотни» электрический вседорожник сможет разгоняться менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость – около 200 километров в час.
Читайте также: Составлен рейтинг самых интересных авто в кузове купе
В продаже автомобиль должен появиться в 2019 году. В Европе цены на электрокар будут стартовать с 80 000 евро. Главными конкурентами Audi e-tron станут Tesla Model X и Jaguar I-Pace.
Audi впервые полноценно представила свой первый серийный электромобиль. В частности, компания в первый раз показала салон электрического кроссовера e-tron. Особенностью новинки стало обилие дисплеев, мощная аудиосистема, а также «виртуальные» зеркала заднего вида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Панель Audi e-tron выполнена в стилистике последних моделей марки: A6, A7, A8 и флагманского Q8. Это несколько ярусов, на которых разместилась:
- «виртуальная» приборная панель;
- центральный дисплей информационно-развлекательной системы;
- сенсорный экран управления климатической установкой.
На дверях, чуть ниже стекол, находятся еще два семидюймовых дисплея на органических светодиодах. На них транслируется картинка с камер, выполняющих роль боковых зеркал. Всего предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка.
В движение Audi e-tron приводит пара электромоторов суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме отдача установки может кратковременно повышаться до 408 «лошадей».
Благодаря батарее емкостью 95 киловатт-час на одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров, что весьма неплохо. В чем можно убедиться, посмотрев топ-10 электромобилей по запасу хода.
С места до «сотни» электрический вседорожник сможет разгоняться менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость – около 200 километров в час.
Читайте также: Составлен рейтинг самых интересных авто в кузове купе
В продаже автомобиль должен появиться в 2019 году. В Европе цены на электрокар будут стартовать с 80 000 евро. Главными конкурентами Audi e-tron станут Tesla Model X и Jaguar I-Pace.
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