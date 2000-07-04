Раздел: Авто
В Сети рассказали о новой разработке Range Rover
Range Rover планирует к 2020 году разработать и выпустить на рынок две новые модели.
Об этом сообщает Autocar со ссылкой на инсайдерскую информацию. Возможно, одной из этих новинок будет универсал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
За последние несколько лет линейка Range Rover заметно расширилась. В ней появились такие модели, как P400e с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, Velar (см. фото), и SV Coupe. На этом британцы останавливаться не намерены. К 2020 году они начнут продавать еще две новинки, в том числе обычный пассажирский автомобиль, а не внедорожник или кроссовер. Предполагается, что речь идет про вседорожный универсал.
Range Rover будет использовать алюминиевую платформу от нового Jaguar XJ. Раньше, по слухам, получалось, что это роскошный седан. Теперь же утверждается, что речь идет про универсал. Он получит название Road Rover.
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Силовая установка Road Rover должна состоять из двух электромоторов. На одной подзарядке литий-ионной батареи он сможет проехать около 480 км (эта информация пока официально не подтверждена). Многие электрические компоненты возьмут у Jaguar XJ. Мы уверены, что характеристики обоих этих новинок станут примерно такими же, как у электрического кроссовера Jaguar I-Pace.
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