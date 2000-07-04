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Раздел: Авто  
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Место в очереди за этим гиперкаром стоит дороже всех других

Место в очереди за этим гиперкаром стоит дороже всех других
Место в очереди на покупку гиперкара McLaren Senna оценили дороже практически любой другой серийной модели марки – в 240 000 фунтов стерлингов.

Для сравнения, топовая гражданская машина в линейке «Макларена» – 720S – обойдется на 21 980 фунтов стерлингов дешевле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Объявление было размещено на сайте Classic Motors For Sale, однако на момент написания новости оно было уже удалено. Всего британский производитель планирует выпустить 500 экземпляров «Сенны». Все машины уже проданы по предварительным заявкам, при этом минимальная стоимость модели составляет 750 тысяч фунтов стерлингов.

Сборка каждого экземпляра McLaren Senna занимает около 300 часов. Гиперкар оснащается 4,0-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 800 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С места до «сотни» McLaren Senna разгоняется за 2,8 секунды. Двухсот километров в час купе достигает за 6,8 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) гиперкар проезжает за 9,9 секунды. Максимальная скорость модели составляет 340 километров в час.

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Купе McLaren Senna оснащено активной гидравлической подвеской, активной аэродинамикой, выпускной системой из инконеля и титана, карбон-керамическими тормозами и специально разработанными для машины шинами Pirelli P Zero Trofeo R.
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 Теги: McLaren Senna, покупка, очередь

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Сегодня, 12:05 » Автор: Алена Шимко
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