Пять современных авто, созданных по мотивам легендарных моделей из СССР



Мы собрали пятерку современных концептов, которые нарисованы по мотивам легендарных автомобилей из СССР.



Многие автолюбители скептически относятся к советскому автопрому и считают большинство моделей копиями или заимствованиями успешных западных моделей, отсталыми в техническом плане и с низким качеством изготовления. И во многом эти критики правы, но все же были советские автомобили, которые заслуживали уважения, пишет



1. Lada California

Нива точно никогда не была плагиатом — это именно она стала первым серийным автомобилем с постоянным полным приводом и родоночальником класса кроссоверов. Машина совмещает отличную проходимость и приемлемый комфорт на дорогах. Вот только устарела она за сорок с лишним лет. Уже давно ходят слухи о выпуске новой модели Нивы. Возможно именно дизайн Дениса Понятова ляжет в основу новинки.



2. Запорожец

ЗАЗ — легенда украинского автопрома, а самая узнаваемая модель — «Горбатый» ЗАЗ-965 — первый украинский автомобиль. Учитывая то, что ретро-мини сейчас в моде (возьмите те же Fiat 500 или Mini), такая машина действительно могла бы быть успешной и поднять завод, который сейчас простаивает.



3. Волга

Имя «Волга» не используется с 2011-го, когда окончательно прекратили выпускать Volga Siber на базе Chrysler Sebring. Оригинальное же семейство прекратило свое существование еще в 2008-м. Но многие до сих пор мечтают о новой «Волге»: большом, красивом, комфортном и при этом доступном автомобиле. Есть много подобных проектов, но нам самым удачным видится такой вариант, который собрал элементы стиля разных поколение (здесь читаются и ГАЗ-21 и 24 и 3102). Поговаривают, ГАЗ собирается возродить модель, но это будет совсем другая машина — развозной фургон.



4. ВАЗ-2101

«Классику» АвтоВАЗ перестал выпускать еще в 2012 году, последней машиной был универсал ВАЗ-2104. Когда-то существовал проект с использованием «классической» заднеприводной платформы и нового кузова, но в серию он так и не пошел. Сейчас же ходят слухи о новой модели с другим подходом: платформа от Весты и ретро-дизайн в духе «копеки».



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5. ГАЗ-69

Новую версию легендарного внедорожника малыми партиями уже собирает тюнинг-ателье Truck Garage. Они оставили родной кузов и полностью переработали подвеску и трансмиссию. Так, машины получили АКПП и современные моторы объемом 3.0-6.0 литра. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Многие автолюбители скептически относятся к советскому автопрому и считают большинство моделей копиями или заимствованиями успешных западных моделей, отсталыми в техническом плане и с низким качеством изготовления. И во многом эти критики правы, но все же были советские автомобили, которые заслуживали уважения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Машина 1. Lada CaliforniaНива точно никогда не была плагиатом — это именно она стала первым серийным автомобилем с постоянным полным приводом и родоночальником класса кроссоверов. Машина совмещает отличную проходимость и приемлемый комфорт на дорогах. Вот только устарела она за сорок с лишним лет. Уже давно ходят слухи о выпуске новой модели Нивы. Возможно именно дизайн Дениса Понятова ляжет в основу новинки.2. ЗапорожецЗАЗ — легенда украинского автопрома, а самая узнаваемая модель — «Горбатый» ЗАЗ-965 — первый украинский автомобиль. Учитывая то, что ретро-мини сейчас в моде (возьмите те же Fiat 500 или Mini), такая машина действительно могла бы быть успешной и поднять завод, который сейчас простаивает.3. ВолгаИмя «Волга» не используется с 2011-го, когда окончательно прекратили выпускать Volga Siber на базе Chrysler Sebring. Оригинальное же семейство прекратило свое существование еще в 2008-м. Но многие до сих пор мечтают о новой «Волге»: большом, красивом, комфортном и при этом доступном автомобиле. Есть много подобных проектов, но нам самым удачным видится такой вариант, который собрал элементы стиля разных поколение (здесь читаются и ГАЗ-21 и 24 и 3102). Поговаривают, ГАЗ собирается возродить модель, но это будет совсем другая машина — развозной фургон.4. ВАЗ-2101«Классику» АвтоВАЗ перестал выпускать еще в 2012 году, последней машиной был универсал ВАЗ-2104. Когда-то существовал проект с использованием «классической» заднеприводной платформы и нового кузова, но в серию он так и не пошел. Сейчас же ходят слухи о новой модели с другим подходом: платформа от Весты и ретро-дизайн в духе «копеки».5. ГАЗ-69Новую версию легендарного внедорожника малыми партиями уже собирает тюнинг-ателье Truck Garage. Они оставили родной кузов и полностью переработали подвеску и трансмиссию. Так, машины получили АКПП и современные моторы объемом 3.0-6.0 литра.



