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Раздел: Авто  
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Пять современных авто, созданных по мотивам легендарных моделей из СССР

Пять современных авто, созданных по мотивам легендарных моделей из СССР
Мы собрали пятерку современных концептов, которые нарисованы по мотивам легендарных автомобилей из СССР.

Многие автолюбители скептически относятся к советскому автопрому и считают большинство моделей копиями или заимствованиями успешных западных моделей, отсталыми в техническом плане и с низким качеством изготовления. И во многом эти критики правы, но все же были советские автомобили, которые заслуживали уважения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Машина.

1. Lada California
Нива точно никогда не была плагиатом — это именно она стала первым серийным автомобилем с постоянным полным приводом и родоночальником класса кроссоверов. Машина совмещает отличную проходимость и приемлемый комфорт на дорогах. Вот только устарела она за сорок с лишним лет. Уже давно ходят слухи о выпуске новой модели Нивы. Возможно именно дизайн Дениса Понятова ляжет в основу новинки.

2. Запорожец
ЗАЗ — легенда украинского автопрома, а самая узнаваемая модель — «Горбатый» ЗАЗ-965 — первый украинский автомобиль. Учитывая то, что ретро-мини сейчас в моде (возьмите те же Fiat 500 или Mini), такая машина действительно могла бы быть успешной и поднять завод, который сейчас простаивает.

3. Волга
Имя «Волга» не используется с 2011-го, когда окончательно прекратили выпускать Volga Siber на базе Chrysler Sebring. Оригинальное же семейство прекратило свое существование еще в 2008-м. Но многие до сих пор мечтают о новой «Волге»: большом, красивом, комфортном и при этом доступном автомобиле. Есть много подобных проектов, но нам самым удачным видится такой вариант, который собрал элементы стиля разных поколение (здесь читаются и ГАЗ-21 и 24 и 3102). Поговаривают, ГАЗ собирается возродить модель, но это будет совсем другая машина — развозной фургон.

4. ВАЗ-2101
«Классику» АвтоВАЗ перестал выпускать еще в 2012 году, последней машиной был универсал ВАЗ-2104. Когда-то существовал проект с использованием «классической» заднеприводной платформы и нового кузова, но в серию он так и не пошел. Сейчас же ходят слухи о новой модели с другим подходом: платформа от Весты и ретро-дизайн в духе «копеки».

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5. ГАЗ-69
Новую версию легендарного внедорожника малыми партиями уже собирает тюнинг-ателье Truck Garage. Они оставили родной кузов и полностью переработали подвеску и трансмиссию. Так, машины получили АКПП и современные моторы объемом 3.0-6.0 литра.
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 Теги: ВАЗ, СССР, авто

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Сегодня, 13:41 » Автор: Алена Шимко
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