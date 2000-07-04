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Mercedes-Benz Sprinter переоборудовали в "дом на колесах"
Valhalla 4×4 является универсальным домом на колёсах.
Он поднимает уровень самостоятельной жизни путешественников на абсолютно новые высоты роскоши. Основанный на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter, этот великолепный минивэн для путешествий является прекрасным решением для тех, кто хочет просто «сесть и поехать» в поисках приключений, находясь при этом в максимально комфортном автомобиле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Снаружи Valhalla 4×4, как вы уже могли заметить, оснастили множеством новых деталей, среди которых: солнечные панели для подзарядки аккумулятора, светодиодный фонарь на крыше, новый багажник на крыше, лестницы, расположенные сбоку и сзади, форточки размером 10 на 33 сантиметра для улучшения вентиляции, а также новые покрышки для преодоления самых трудных покрытий.
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Попасть внутрь этого минивэна можно через распашные двери сзади или сдвижную дверь сбоку, а там путешественники могут отдохнуть, причём с абсолютно всеми удобствами для «дикой» жизни: среди этих удобств хотелось бы отметить трёхместную кровать, новую обшивка салона, диван на трёх человек, складной монитор медиа-системы, профессиональную аудио-систему, 12-вольтные холодильники и полностью спрятанный от чужих глаз душ. Так как каждый подобный автомобиль делается исключительно под заказ, то на создание роскошного дома на колёсах уходит примерно 12 месяцев в зависимости от желаемого дизайна.
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