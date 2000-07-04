Раздел: Авто
Hyundai объявила о разработке "умных" авто
Компания Hyundai Motor и израильский стартап Autotalks объявили о сотрудничестве.
В результате него должны появиться новые технологии передачи данных между автомобилями и инфраструктурой. Это необходимо для повышения точности и безопасности работы автопилотов, которые Hyundai будет устанавливать в свои автомобили. Как заявили в компании, новый чипсет обеспечит работу систем автономного управления и помощи водителю, позволяющих автомобилю «заглядывать» за угол и «видеть» сквозь препятствия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Вся необходимая для этого информация будет поступать не от установленных на автомобиле камер и датчиков, а от других транспортных средств. Кроме того, новый чипсет научит автопилот заблаговременно рассчитывать оптимальный порядок действий, а при необходимости, например, когда водитель не успевает отреагировать на опасность, брать управление на себя. В Hyundai считают, что инвестиции в Autotalks позволят быстрее создать технологии, способные расшить коммуникативные возможности автомобилей, а не ограничиваться скачиванием карта или «общением» со смартфоном.
С новыми системами, автомобили смогут получать информацию «обо всем» от других участников дорожного движения, дорожных служб, объектов инфраструктуры, сети и строений. Израильская компания Autotalks основана в 2008 году. Стартап разрабатывает программно-аппаратные решения для автономных автомобилей класса V2X (Vehicle to Everything), включая коммуникацию между автомобилями (V2V), между автомобилями и элементами инфраструктуры (V2I), между автомобилями и мотоциклами (V2M), а также между автомобилями и пешеходами. В июне 2017 года стартап объединил усилия с Bosch.
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Компании планировали разработать коммуникационные технологии, которые позволят мотоциклам общаться с ближайшими автомобилями по Wi-Fi. Как заявляли разработчики, данные о скорости, направлении движения, торможении автомобилей позволят мотоциклистам избегать столкновений на дорогах.
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