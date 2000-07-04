» » Hyundai объявила о разработке "умных" авто
Раздел: Авто  
0

Hyundai объявила о разработке "умных" авто

Hyundai объявила о разработке "умных" авто
Компания Hyundai Motor и израильский стартап Autotalks объявили о сотрудничестве.

В результате него должны появиться новые технологии передачи данных между автомобилями и инфраструктурой. Это необходимо для повышения точности и безопасности работы автопилотов, которые Hyundai будет устанавливать в свои автомобили. Как заявили в компании, новый чипсет обеспечит работу систем автономного управления и помощи водителю, позволяющих автомобилю «заглядывать» за угол и «видеть» сквозь препятствия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Вся необходимая для этого информация будет поступать не от установленных на автомобиле камер и датчиков, а от других транспортных средств. Кроме того, новый чипсет научит автопилот заблаговременно рассчитывать оптимальный порядок действий, а при необходимости, например, когда водитель не успевает отреагировать на опасность, брать управление на себя. В Hyundai считают, что инвестиции в Autotalks позволят быстрее создать технологии, способные расшить коммуникативные возможности автомобилей, а не ограничиваться скачиванием карта или «общением» со смартфоном.

С новыми системами, автомобили смогут получать информацию «обо всем» от других участников дорожного движения, дорожных служб, объектов инфраструктуры, сети и строений. Израильская компания Autotalks основана в 2008 году. Стартап разрабатывает программно-аппаратные решения для автономных автомобилей класса V2X (Vehicle to Everything), включая коммуникацию между автомобилями (V2V), между автомобилями и элементами инфраструктуры (V2I), между автомобилями и мотоциклами (V2M), а также между автомобилями и пешеходами. В июне 2017 года стартап объединил усилия с Bosch.

Читайте также: Стало известно, когда появится первый пикап Hyundai

Компании планировали разработать коммуникационные технологии, которые позволят мотоциклам общаться с ближайшими автомобилями по Wi-Fi. Как заявляли разработчики, данные о скорости, направлении движения, торможении автомобилей позволят мотоциклистам избегать столкновений на дорогах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Autotalks, Hyundai Motor, умные авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:29 » Автор: Алена Шимко
     122
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, в каком стиле будет выполнен новый Hyundai Стало известно, в каком стиле будет выполнен новый Hyundai

Дизайнер компании рассказал об особенностях внешнего вида авто.

Toyota придумала революционный способ снижения количества ДТП Toyota придумала революционный способ снижения количества ДТП

Методика заключается в обмене данными между автомобилями.

Kia разрабатывает беспилотные автомобили Kia разрабатывает беспилотные автомобили

Первый пакет высокотехнологичных систем помощи водителю будет представлен в 2020 году.

Volkswagen займётся бюджетными автомобилями Volkswagen займётся бюджетными автомобилями

Новый бренд планируется презентовать в 2018 году.

Hyundai будет захватывать Европу новыми машинами Hyundai будет захватывать Европу новыми машинами

22 - именно столько новых моделей машин появится до 2017 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх