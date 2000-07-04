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Раздел: Авто  
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Mitsubishi представил новый Pajero Sport

Mitsubishi представил новый Pajero Sport
Mitsubishi подогревает интерес к вседорожнику Pajero Sport прошлой генерации, который реализуется в Индии.

Компания представила новый вариант авто с приставкой Splash, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Технические характеристики автомобиля остались теми же.

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Однако теперь покупателю предложат особую программу индивидуализации.
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 Теги: Pajero Sport, Mitsubishi

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Сегодня, 16:37 » Автор: Алена Шимко
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