Раздел: Авто
Volvo XC 90 переведут на электромотор
Один из представителей XC 90 предстанет публике в виде электрокара.
Шведский концерн планирует сделать Volvo XC 90 полностью электрическим, начиная с третьего поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В руководстве автомобильного гиганта объявили о своем намерении постепенно отойти в своей продукции от использования дизельных силовых установок. Более того, один из представителей XC 90 предстанет публике в виде электрокара.
Как заявил в интервью журналистам шеф Volvo Хокан Самуэльсон, управляемая им компания не может с одинаковым успехом делать акцент на все типы автомобилей. Поэтому если будет взят курс на электрификацию транспорта, от применения дизелей придется плавно отказаться.
Стоит отметить, что среднесрочные планы Volvo предполагают до 2025 года сделать электрической половину модельного ряда. На данный момент от дизельного варианта уже отошел новый S60.
Читайте также: Volvo представит новый седан
Что же касается электрического представителя XC 90, по предположениям он может появиться ближе к 2022 году. При этом работать автомобиль будет на улучшенной версии платформы SPA.
Шведский концерн планирует сделать Volvo XC 90 полностью электрическим, начиная с третьего поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В руководстве автомобильного гиганта объявили о своем намерении постепенно отойти в своей продукции от использования дизельных силовых установок. Более того, один из представителей XC 90 предстанет публике в виде электрокара.
Как заявил в интервью журналистам шеф Volvo Хокан Самуэльсон, управляемая им компания не может с одинаковым успехом делать акцент на все типы автомобилей. Поэтому если будет взят курс на электрификацию транспорта, от применения дизелей придется плавно отказаться.
Стоит отметить, что среднесрочные планы Volvo предполагают до 2025 года сделать электрической половину модельного ряда. На данный момент от дизельного варианта уже отошел новый S60.
Читайте также: Volvo представит новый седан
Что же касается электрического представителя XC 90, по предположениям он может появиться ближе к 2022 году. При этом работать автомобиль будет на улучшенной версии платформы SPA.
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