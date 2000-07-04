Раздел: Авто
Mercedes-AMG GT S получил спортивный «костюм»
В Prior Design разработали новый ширококузовной обвес.
Известное ателье представило свою очередную тюнинг-программу. Новый пакет предназначен для спорткара немецкой марки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
В Prior Design разработали новый ширококузовной обвес для модели Mercedes-AMG GT S, получивший название PD700 GTR. Он включает массивные передние и задние колесные арки, новые боковые юбки, фартуки, капот, большой задний диффузор и фиксированное заднее антикрыло.
Читайте также: Представлена тюнинг-версия «заряженного» купе Mercedes-AMG GT R
Все элементы обвеса выполнены из карбонового волокна, правда, стоимость комплекта тюнер не раскрывает. Кроме того, в качестве завершающего штриха ателье предлагает 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, обутые в резину Continental размерностью 245/30 и 305/25, соответственно.
Известное ателье представило свою очередную тюнинг-программу. Новый пакет предназначен для спорткара немецкой марки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
В Prior Design разработали новый ширококузовной обвес для модели Mercedes-AMG GT S, получивший название PD700 GTR. Он включает массивные передние и задние колесные арки, новые боковые юбки, фартуки, капот, большой задний диффузор и фиксированное заднее антикрыло.
Читайте также: Представлена тюнинг-версия «заряженного» купе Mercedes-AMG GT R
Все элементы обвеса выполнены из карбонового волокна, правда, стоимость комплекта тюнер не раскрывает. Кроме того, в качестве завершающего штриха ателье предлагает 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, обутые в резину Continental размерностью 245/30 и 305/25, соответственно.
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