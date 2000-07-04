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Раздел: Авто  
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Volkswagen показала эскизы самого маленького кроссовера

Volkswagen показала эскизы самого маленького кроссовера Официальная премьера T-Cross должна состояться этой осенью.

Volkswagen впервые показал на тизерных изображениях свой новый субкомпактный кроссовер VW T-Cross. Его официальная премьера состоится осенью этого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

VW T-Cross станет самым маленьким кроссовером в линейке Volkswagen, даже меньше, чем T-Roc. Он построен на платформе MQB A0, как и субкомпактный кроссовер компании SEAT. Его длина — 4107 мм. Несмотря на такие прямо скажем очень маленькие размеры, в салоне этого кроссовера должно быть достаточно просторно. Во всяком случае, Volkswagen прямо об этом говорит.

Если судить по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Интернет, и по тизерным изображениям, то серийный T-Cross не должен внешне сильно отличаться от своего одноименного концепта. Напомним, что концепт T-Cross официально представили в 2016 году на Женевском автосалоне. Дизайн передней части выполнен в такой же стилистики, как у Arteon и Touareg. Что касается салона, то его мы пока ещё не видели. Думаем, что салон должен взять многое от Polo.

VW также обещает, что T-Cross будет самой безопасной моделью в своем сегменте. Уже в базовой комплектации он получит системы безопасности Front Assist и Lane Assist.

В линейку двигателей войдут трехцилиндровый 1,0 л и четырехцилиндровый 1,5 л бензиновые агрегаты, а также, возможно, 1,6 л дизель. Правда, про дизельный мотор пока точно не известно.

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Volkswagen готовится официально представить VW T-Cross осенью текущего года. Видимо, это произойдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Volkswagen показала эскизы самого маленького кроссовера
Volkswagen показала эскизы самого маленького кроссовера
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 Теги: Volkswagen, кроссовер

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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