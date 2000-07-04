Раздел: Авто
Volkswagen показала эскизы самого маленького кроссовера
Официальная премьера T-Cross должна состояться этой осенью.
Volkswagen впервые показал на тизерных изображениях свой новый субкомпактный кроссовер VW T-Cross. Его официальная премьера состоится осенью этого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
VW T-Cross станет самым маленьким кроссовером в линейке Volkswagen, даже меньше, чем T-Roc. Он построен на платформе MQB A0, как и субкомпактный кроссовер компании SEAT. Его длина — 4107 мм. Несмотря на такие прямо скажем очень маленькие размеры, в салоне этого кроссовера должно быть достаточно просторно. Во всяком случае, Volkswagen прямо об этом говорит.
Если судить по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Интернет, и по тизерным изображениям, то серийный T-Cross не должен внешне сильно отличаться от своего одноименного концепта. Напомним, что концепт T-Cross официально представили в 2016 году на Женевском автосалоне. Дизайн передней части выполнен в такой же стилистики, как у Arteon и Touareg. Что касается салона, то его мы пока ещё не видели. Думаем, что салон должен взять многое от Polo.
VW также обещает, что T-Cross будет самой безопасной моделью в своем сегменте. Уже в базовой комплектации он получит системы безопасности Front Assist и Lane Assist.
В линейку двигателей войдут трехцилиндровый 1,0 л и четырехцилиндровый 1,5 л бензиновые агрегаты, а также, возможно, 1,6 л дизель. Правда, про дизельный мотор пока точно не известно.
Читайте также: В Британии показали сумасшедший дрифт на Bugatti Veyron
Volkswagen готовится официально представить VW T-Cross осенью текущего года. Видимо, это произойдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
Volkswagen впервые показал на тизерных изображениях свой новый субкомпактный кроссовер VW T-Cross. Его официальная премьера состоится осенью этого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
VW T-Cross станет самым маленьким кроссовером в линейке Volkswagen, даже меньше, чем T-Roc. Он построен на платформе MQB A0, как и субкомпактный кроссовер компании SEAT. Его длина — 4107 мм. Несмотря на такие прямо скажем очень маленькие размеры, в салоне этого кроссовера должно быть достаточно просторно. Во всяком случае, Volkswagen прямо об этом говорит.
Если судить по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Интернет, и по тизерным изображениям, то серийный T-Cross не должен внешне сильно отличаться от своего одноименного концепта. Напомним, что концепт T-Cross официально представили в 2016 году на Женевском автосалоне. Дизайн передней части выполнен в такой же стилистики, как у Arteon и Touareg. Что касается салона, то его мы пока ещё не видели. Думаем, что салон должен взять многое от Polo.
VW также обещает, что T-Cross будет самой безопасной моделью в своем сегменте. Уже в базовой комплектации он получит системы безопасности Front Assist и Lane Assist.
В линейку двигателей войдут трехцилиндровый 1,0 л и четырехцилиндровый 1,5 л бензиновые агрегаты, а также, возможно, 1,6 л дизель. Правда, про дизельный мотор пока точно не известно.
Читайте также: В Британии показали сумасшедший дрифт на Bugatti Veyron
Volkswagen готовится официально представить VW T-Cross осенью текущего года. Видимо, это произойдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
290
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки, доказывающие, что собак-боксеров бояться не стоит
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
- Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
- Позитивное воскресенье: подборка лучших анекдотов недели
- В России девушка оставила автохамок «без волос»
- Порошенко призвал поляков и украинцев к взаимному прощению
- Реакцию Путина на поражение России высмеяли в соцсетях
- С Днем рыбака: смешные случаи, которые могли произойти лишь на рыбалке
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
Оставьте свой комментарий