Раздел: Авто
Самый красивый автомобиль планеты собираются пустить с молотка
Считается, что родстер Delahaye является самым красивым автомобилем в мире.
Речь идет именно о Delahaye 135 Competition 1936 выпуска. Таких родстеров всего 15 штук, и именно этот экземпляр эксперты оценили в 100 баллов из 100 возможных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Почти два десятилетия красивый автомобиль Delahaye был в руках коллекционера, который хранил его в гараже и крайне редко вывозил на публику.
Выставленный на продажу Delahaye 135 Competition целиком и полностью состоит из оригинальных деталей, а под его капотом скрывается гоночный мотор объемом 3,5 литра мощностью 120 лошадиных сил.
Цена, за которую планируется продать редкий автомобиль, составляет 25 миллионов долларов. Причем организаторы аукциона уверены, что машину удастся продать за большую сумму, поскольку речь идет не просто о машине, а о произведении искусства.
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Ожидается, что с возрастом родстер будет только дорожать.
Речь идет именно о Delahaye 135 Competition 1936 выпуска. Таких родстеров всего 15 штук, и именно этот экземпляр эксперты оценили в 100 баллов из 100 возможных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Почти два десятилетия красивый автомобиль Delahaye был в руках коллекционера, который хранил его в гараже и крайне редко вывозил на публику.
Выставленный на продажу Delahaye 135 Competition целиком и полностью состоит из оригинальных деталей, а под его капотом скрывается гоночный мотор объемом 3,5 литра мощностью 120 лошадиных сил.
Цена, за которую планируется продать редкий автомобиль, составляет 25 миллионов долларов. Причем организаторы аукциона уверены, что машину удастся продать за большую сумму, поскольку речь идет не просто о машине, а о произведении искусства.
Читайте также: В Сети показали прототип грузовика ЗАЗ, который мог заменить ГАЗель
Ожидается, что с возрастом родстер будет только дорожать.
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