Раздел: Авто
Cоставлен рейтинг самых популярных среди украинцев электромобилей
Продажи электромобилей в Украине снова бьют рекорды.
За шесть месяцев 2018 года продано уже 1915 электрокаров. По данным ассоциации «Укравтопром», это в полтора раза превышает показатель первого полугодия 2017-го, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖЫР.
Как ты, наверное, понимаешь, столь ажиотажный спрос вызван отменой акциза и НДС на электромобили до 31 декабря 2018 года. К слову, 85% всех импортированных электрокаров – подержанные.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых популярных среди украинцев сайтов
Названы и самые популярные электромобили в Украине за 2018 год:
Nissan Leaf – 1282 автомобиля;
BMW i3 – 129;
Tesla Model S – 95;
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 57;
Smart ForTwo Electric drive – 50;
Tesla Model X – 46;
Kia Soul EV – 37;
Toyota RAV4 EV – 33;
Volkswagen e-Golf – 31;
Fiat 500e и Hyundai Ioniq Electric – по 26.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
59
0
Также советуем посмотреть
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
- В Луганске снова не работает связь Vodafone
- Почему НАБУ «наезжает» на Жуляны
- Ходули подвели: Путин дал новый повод для насмешек
- На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу
- Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую область
- Курс гривны: обычная экономика
- В Украине стартуют масштабные военно-морские учения
- Мандельштам чувствовал то, что хотели скрыть
- «Победит НАТО»: в Сети посмеялись над результатами ЧМ-2018
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Забавные фотки, доказывающие, что собак-боксеров бояться не стоит
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
- Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
- Позитивное воскресенье: подборка лучших анекдотов недели
- В России девушка оставила автохамок «без волос»
- Порошенко призвал поляков и украинцев к взаимному прощению
- Реакцию Путина на поражение России высмеяли в соцсетях
- С Днем рыбака: смешные случаи, которые могли произойти лишь на рыбалке
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
Оставьте свой комментарий