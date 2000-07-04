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Раздел: Авто  
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Cоставлен рейтинг самых популярных среди украинцев электромобилей

Cоставлен рейтинг самых популярных среди украинцев электромобилей
Продажи электромобилей в Украине снова бьют рекорды.

За шесть месяцев 2018 года продано уже 1915 электрокаров. По данным ассоциации «Укравтопром», это в полтора раза превышает показатель первого полугодия 2017-го, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖЫР.

Как ты, наверное, понимаешь, столь ажиотажный спрос вызван отменой акциза и НДС на электромобили до 31 декабря 2018 года. К слову, 85% всех импортированных электрокаров – подержанные.

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Названы и самые популярные электромобили в Украине за 2018 год:
 Nissan Leaf – 1282 автомобиля;
 BMW i3 – 129;
 Tesla Model S – 95;
 Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 57;
 Smart ForTwo Electric drive – 50;
 Tesla Model X – 46;
 Kia Soul EV – 37;
 Toyota RAV4 EV – 33;
 Volkswagen e-Golf – 31;
 Fiat 500e и Hyundai Ioniq Electric – по 26.
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 Теги: электромобиль, Украина, рейтинг

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Сегодня, 12:06 » Автор: Алена Шимко
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