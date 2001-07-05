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Раздел: Авто  
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В BMW "сошел" с конвейера первый 8-Series

В BMW "сошел" с конвейера первый 8-Series
На рынке Германии новый BMW 8-Series появится в ноябре.

На заводе BMW в Дингольфинге, в модернизацию которого немецкая марка вложила несколько сотен миллионов евро, стартовало производство нового поколения 8-Series. Первая машина уже сошла с конвейера, а в продаже она появится в ноябре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Авто.РИА.

Цены на купе пока что не сообщаются — их озвучат ближе к началу продаж. BMW 8-Series стала первой серийной машиной баварской марки, которая получила крышу из армированного углеродным волокном полимера. В будущем на одну линию с купе встанет модификация кабриолет, а также 4-дверный Gran Coupe.

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Изначально BMW 8-Series будет предлагаться с новым 4,4-литровым твин-турбо V8 на 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. С таким оснащением машина будет брать первую сотню уже за 3,7 секунды. Также будет доступна 3,0-литровая рядная дизельная «шестерка», выдающая 320 сил и 680 Нм. Разгон с места до сотни у такой модели составит 4,9 секунды.
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 Теги: 8-Series, BMW, производство

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Сегодня, 13:37 » Автор: Алена Шимко
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