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Раздел: Авто  
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Кто крепче: Lamborghini Huracan протаранила Honda Civic

Кто крепче: Lamborghini Huracan протаранила Honda Civic
В Чикаго открытая версия Lamborghini Huracan протаранила Honda Civic.

Благодаря форме кузова итальянского спорткара авария обошлась без пострадавших. В Чикаго спорткар Lamborghini Huracan Spyder врезался в Honda Civic. Благодаря своей клиновидной форме итальянский автомобиль фактически въехал под хэтчбек пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Фотографии с места инцидента были опубликованы в Facebook канала WGN TV. В результате инцидента никто не пострадал. Владелец Lamborghini Huracan заявил телеканалу CBS Chicago, что в момент перестроения он отвлекся на другой автомобиль и перепутал педали. Что касается Honda Civic, то хэтчбек стоял припаркованным, водителя и пассажиров в машине не было.

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Также водитель Lamborghini признался, что уже на этой неделе займется покупкой нового автомобиля. На какой модели он собирается остановить свой выбор не сообщается. На минувшем автосалоне компания Lamborghini предствила открытую версию экстремального суперкара Huracan Performante. Автомобиль получил приставку Spyder в названии и появится в продаже в Европе уже эти летом. Цены на новинку будут начинаться от 308 859 долларов.
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 Теги: Lamborghini Huracan, Honda Civic

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Сегодня, 15:24 » Автор: Алена Шимко
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