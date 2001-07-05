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Раздел: Авто  
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Porsche начал испытания Cayenne Coupe

Porsche начал испытания Cayenne CoupeCayenne засекли почти совсем без камуфляжа.

Автопроизводитель Porsche отправил на дорожные тесты кросс-купе Cayenne Coupe.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Судя по представленному снимку, где кросс-купе сфотографировано на улицах Штутгарта, автомобиль поменяет очертания.

Отметим, что новый Cayenne засекли почти совсем без камуфляжа. Видно, что фронтальная часть купе почти не изменилась, а вот задняя половина модели получила существенную корректировку. Высота автомобиля понижена, а отдельные элементы — модернизированы. Модель наградили дополнительным спойлером у задней двери, а номерной знак переместили на бампер.

В моторную линейку автомобиля будут входить двигателя от V6 до V8. Вполне вероятно, что новинка будет оснащаться и гибридной установкой, мощность которой 680 л.с.

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Предполагается, что мировая общественность увидит новый Porsche Cayenne Coupe во второй половине будущего года. Новинка должна будет составить конкуренцию таким автомобилям, как BMW X6 и Audi Q8.
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 Теги: Porsche, Cayenne Coupe, испытания

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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