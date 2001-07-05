Раздел: Авто
Porsche начал испытания Cayenne Coupe
Cayenne засекли почти совсем без камуфляжа.
Автопроизводитель Porsche отправил на дорожные тесты кросс-купе Cayenne Coupe.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Судя по представленному снимку, где кросс-купе сфотографировано на улицах Штутгарта, автомобиль поменяет очертания.
Отметим, что новый Cayenne засекли почти совсем без камуфляжа. Видно, что фронтальная часть купе почти не изменилась, а вот задняя половина модели получила существенную корректировку. Высота автомобиля понижена, а отдельные элементы — модернизированы. Модель наградили дополнительным спойлером у задней двери, а номерной знак переместили на бампер.
В моторную линейку автомобиля будут входить двигателя от V6 до V8. Вполне вероятно, что новинка будет оснащаться и гибридной установкой, мощность которой 680 л.с.
Читайте также: Porsche Cayenne дебютирует в следующем году
Предполагается, что мировая общественность увидит новый Porsche Cayenne Coupe во второй половине будущего года. Новинка должна будет составить конкуренцию таким автомобилям, как BMW X6 и Audi Q8.
Автопроизводитель Porsche отправил на дорожные тесты кросс-купе Cayenne Coupe.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Судя по представленному снимку, где кросс-купе сфотографировано на улицах Штутгарта, автомобиль поменяет очертания.
Отметим, что новый Cayenne засекли почти совсем без камуфляжа. Видно, что фронтальная часть купе почти не изменилась, а вот задняя половина модели получила существенную корректировку. Высота автомобиля понижена, а отдельные элементы — модернизированы. Модель наградили дополнительным спойлером у задней двери, а номерной знак переместили на бампер.
В моторную линейку автомобиля будут входить двигателя от V6 до V8. Вполне вероятно, что новинка будет оснащаться и гибридной установкой, мощность которой 680 л.с.
Читайте также: Porsche Cayenne дебютирует в следующем году
Предполагается, что мировая общественность увидит новый Porsche Cayenne Coupe во второй половине будущего года. Новинка должна будет составить конкуренцию таким автомобилям, как BMW X6 и Audi Q8.
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