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Раздел: Авто  
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Citroen выпустит юбилейную модификацию модели C3 Aicross

Citroen выпустит юбилейную модификацию модели C3 Aicross Стоимость автомобиля составит от 26 тысяч долларов.

Французский машиностроитель «Ситроен», входящий в структуру компании PSA Group, представила юбилейную версию своего небольшого кроссовера Citroen C3 Aircross. В честь выхода 90-тысячной модели, авто вошло в модельную линейку Rip Curl, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Юбилейный автомобиль Citroen C3 Aicross обзавелся 2-цветным окрасом, 4-мя вариациями главного колера, белыми элементами и 17-дюймовыми легкосплавными дисками колес. В интерьере машины можно рассмотреть кожаную обшивку серого цвета с белым орнаментом и специальные ковры. Также салон снабдили мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем.

В подкапотном пространстве особой модификации Citroen C3 Aicross установлен бензиновый силовой движок мощностью от 100 до 130 «лошадей». Он работает в паре с 6-диапазонной «механикой» и «автоматом».

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В списке опции особой версии кроссовера числятся адаптивные «противотуманки», функция обогрева кресел, внешних зеркал и климат-контроль. За специальную версию авто придется отдать от 26 400 до 31 120 долл.

Citroen выпустит юбилейную модификацию модели C3 Aicross
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 Теги: Citroen, C3 Aicross, модификация

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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