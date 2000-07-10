Раздел: Авто
Стало известно, какой будет новая Toyota Supra
В компании назвали характеристики автомобиля.
Спорткар, серийная версия которого появится в 2019 году, получит рядный шестицилиндровый двигатель и задний привод, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Компания Toyota опубликовала новый тизер, а также обнародовала некоторые подробности о спорткаре, для которого возродят название Supra. Прототип будет показан через неделю на Фестивале скорости в британском Гудвуде, а товарный автомобиль появится в первой половине 2019 г.
Toyota официально подтвердила, что новая Supra получит рядный шестицилиндровый двигатель, переднемоторную компоновку и привод на задние колеса. По предварительным данным, речь идет об агрегате BMW, который будет развивать около 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Купе сможет ускоряться с места до 100 км/ч приблизительно за 4,5 сек. Ранее сообщалось, что Supra предложат только с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Базовая версия спорткара получит двухлитровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 250 л.с. В дальнейшем у модели появится версия с гибридной силовой установкой, созданной на основе этого же мотора. Плюс ко всему, позже у купе будет «заряженная» GRMN-модификация.
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Возрожденная Toyota Supra разделит шасси с родстером BMW Z4 третьего поколения — немецкие и японские инженеры в рамках соглашения о сотрудничестве совместно создают платформу для спорткара нового поколения с 2014 г. Серийный BMW Z4 также дебютирует в 2019 г.
Спорткар, серийная версия которого появится в 2019 году, получит рядный шестицилиндровый двигатель и задний привод, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Компания Toyota опубликовала новый тизер, а также обнародовала некоторые подробности о спорткаре, для которого возродят название Supra. Прототип будет показан через неделю на Фестивале скорости в британском Гудвуде, а товарный автомобиль появится в первой половине 2019 г.
Toyota официально подтвердила, что новая Supra получит рядный шестицилиндровый двигатель, переднемоторную компоновку и привод на задние колеса. По предварительным данным, речь идет об агрегате BMW, который будет развивать около 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Купе сможет ускоряться с места до 100 км/ч приблизительно за 4,5 сек. Ранее сообщалось, что Supra предложат только с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Базовая версия спорткара получит двухлитровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 250 л.с. В дальнейшем у модели появится версия с гибридной силовой установкой, созданной на основе этого же мотора. Плюс ко всему, позже у купе будет «заряженная» GRMN-модификация.
Читайте также: Citroen выпустит юбилейную модификацию модели C3 Aicross
Возрожденная Toyota Supra разделит шасси с родстером BMW Z4 третьего поколения — немецкие и японские инженеры в рамках соглашения о сотрудничестве совместно создают платформу для спорткара нового поколения с 2014 г. Серийный BMW Z4 также дебютирует в 2019 г.
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