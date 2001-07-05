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Раздел: Авто  
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В Китае значительно подешевели новые авто

В Китае значительно подешевели новые авто В ближайшее время ожидается введение пошлин на импорт машин.

Китай урезал пошлины на импорт автомобилей с 25 до 15 процентов. Этот шаг — часть стратегии по открытию рынков. В связи с этим центры продажи иностранных автомобилей в Китае делают покупателям более привлекательные предложения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Так, один из японских поставщиков в Пекине снизил цену на полноразмерные внедорожники почти на 8500 долларов. На импортные машины приходится чуть более четырех процентов авторынка Китая.

Автодилеры полагают, что снижение тарифов будет стимулировать продажи и рост сектора транспортных средств класса люкс.

В то же время Пекин после 6 июля планирует ввести 25-процентные пошлины на машины из США, реагируя на тарифную политику американской администрации. Ранее в июне министерство коммерции Китая сообщило о сборах на 659 наименований американских товаров.

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Данный шаг стал ответом на одобрение Белым домом списка китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены 25-процентными пошлинами, также вступающими в силу 6 июля.
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 Теги: Китай, автомобили, цены

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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