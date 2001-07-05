Раздел: Авто
В Китае значительно подешевели новые авто
В ближайшее время ожидается введение пошлин на импорт машин.
Китай урезал пошлины на импорт автомобилей с 25 до 15 процентов. Этот шаг — часть стратегии по открытию рынков. В связи с этим центры продажи иностранных автомобилей в Китае делают покупателям более привлекательные предложения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Так, один из японских поставщиков в Пекине снизил цену на полноразмерные внедорожники почти на 8500 долларов. На импортные машины приходится чуть более четырех процентов авторынка Китая.
Автодилеры полагают, что снижение тарифов будет стимулировать продажи и рост сектора транспортных средств класса люкс.
В то же время Пекин после 6 июля планирует ввести 25-процентные пошлины на машины из США, реагируя на тарифную политику американской администрации. Ранее в июне министерство коммерции Китая сообщило о сборах на 659 наименований американских товаров.
Читайте также: Стало известно, какой будет новая Toyota Supra
Данный шаг стал ответом на одобрение Белым домом списка китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены 25-процентными пошлинами, также вступающими в силу 6 июля.
Китай урезал пошлины на импорт автомобилей с 25 до 15 процентов. Этот шаг — часть стратегии по открытию рынков. В связи с этим центры продажи иностранных автомобилей в Китае делают покупателям более привлекательные предложения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Так, один из японских поставщиков в Пекине снизил цену на полноразмерные внедорожники почти на 8500 долларов. На импортные машины приходится чуть более четырех процентов авторынка Китая.
Автодилеры полагают, что снижение тарифов будет стимулировать продажи и рост сектора транспортных средств класса люкс.
В то же время Пекин после 6 июля планирует ввести 25-процентные пошлины на машины из США, реагируя на тарифную политику американской администрации. Ранее в июне министерство коммерции Китая сообщило о сборах на 659 наименований американских товаров.
Читайте также: Стало известно, какой будет новая Toyota Supra
Данный шаг стал ответом на одобрение Белым домом списка китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены 25-процентными пошлинами, также вступающими в силу 6 июля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
119
0
Также советуем посмотреть
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
- «Пушечное мясо» задумалось о будущем
- C начала года на водоемах Украины погибло 52 ребенка
- Бегство Прилепина из «ДНР» подняли на смех
- «Истерика» россиян из-за высказывания Виды насмешила соцсети
- «Іхтамнети» хочуть, щоб Путін їх визнав
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
- Боротьба з корупцією: п'ять завдань
- «Они – шпионки ВСУ»: боевиков «ДНР» просят не знакомиться с девушками
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
Оставьте свой комментарий