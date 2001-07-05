Раздел: Авто
В Индии выпустят новый кроссовер Tata
Автомобиль будет показан в конце следующего года.
Индийский концерн Tata Motors, владеющий британскими брендами Jaguar и Land Rover, готовит к выходу на домашний рынок семиместный кроссовер, построенный на основе модели Land Rover Discovery Sport, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Как сообщает местная пресса, предвестником будущей модели является концепт-кар H5X, представленный нынешней зимой на моторшоу Auto Expo в Индии. Ожидается, что новый кроссовер получит название Harrier, при том, что под аналогичным именем в Японии продается одна из моделей Toyota.
По своим габаритам Tata Harrier будет не слишком отличается от размеров Discovery Sport, но линейку двигателей заимствовать у донора индийский кроссовер не будет. Предполагается, что Harrier оснастят дизельным мотором Fiat Multijet II. Двухлитровый силовой агрегат будет доступен в двух вариантах форсировки – на 140 или 170 л.с.
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Премьера серийной версии кроссовера должна состояться в начале следующего года. Возможный выход модели Harrier за пределы индийского рынка пока под вопросом.
Индийский концерн Tata Motors, владеющий британскими брендами Jaguar и Land Rover, готовит к выходу на домашний рынок семиместный кроссовер, построенный на основе модели Land Rover Discovery Sport, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Как сообщает местная пресса, предвестником будущей модели является концепт-кар H5X, представленный нынешней зимой на моторшоу Auto Expo в Индии. Ожидается, что новый кроссовер получит название Harrier, при том, что под аналогичным именем в Японии продается одна из моделей Toyota.
По своим габаритам Tata Harrier будет не слишком отличается от размеров Discovery Sport, но линейку двигателей заимствовать у донора индийский кроссовер не будет. Предполагается, что Harrier оснастят дизельным мотором Fiat Multijet II. Двухлитровый силовой агрегат будет доступен в двух вариантах форсировки – на 140 или 170 л.с.
Читайте также: Стало известно, какой будет новая Toyota Supra
Премьера серийной версии кроссовера должна состояться в начале следующего года. Возможный выход модели Harrier за пределы индийского рынка пока под вопросом.
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