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Раздел: Авто  
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В Индии выпустят новый кроссовер Tata

В Индии выпустят новый кроссовер Tata Автомобиль будет показан в конце следующего года.

Индийский концерн Tata Motors, владеющий британскими брендами Jaguar и Land Rover, готовит к выходу на домашний рынок семиместный кроссовер, построенный на основе модели Land Rover Discovery Sport, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Как сообщает местная пресса, предвестником будущей модели является концепт-кар H5X, представленный нынешней зимой на моторшоу Auto Expo в Индии. Ожидается, что новый кроссовер получит название Harrier, при том, что под аналогичным именем в Японии продается одна из моделей Toyota.

По своим габаритам Tata Harrier будет не слишком отличается от размеров Discovery Sport, но линейку двигателей заимствовать у донора индийский кроссовер не будет. Предполагается, что Harrier оснастят дизельным мотором Fiat Multijet II. Двухлитровый силовой агрегат будет доступен в двух вариантах форсировки – на 140 или 170 л.с.

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Премьера серийной версии кроссовера должна состояться в начале следующего года. Возможный выход модели Harrier за пределы индийского рынка пока под вопросом.
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 Теги: Tata, кроссовер

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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