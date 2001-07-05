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Land Cruiser превратили в электромобиль и отправили работать на шахту
Автомобиль переделали в Австралии.
Австралийская горнодобывающая компания BHP представила электрический внедорожник, созданный на базе Toyota Land Cruiser 70-серии. Автомобиль будет использоваться для инспекции шахт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Переделкой внедорожника занимались специалисты компании Voltra из города Аделаида. Вместо стандартного 4,5-литрового дизельного мотора V8 установили электрическую силовую установку и блок литий-ионных аккумуляторов, которые могут подзаряжать благодаря системе рекуперации энергии при торможении.
При этом автомобиль сохранил привод на все колеса. Внедорожник будет эксплуатироваться в тестовом режиме в шахте Олимпик Дэм в южной Австралии, где осуществляется добыча урана. Во время тестов будут учитываться ходовые показатели, надежность, время подзарядки батарей и подверженность коррозии.
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По результатам испытаний будет принято решение о переходе на электрические автомобили. Предполагается, что переход на «зеленые» внедорожники Land Cruiser снизит затраты на содержание автопарка BHP примерно на 10-20%.
Австралийская горнодобывающая компания BHP представила электрический внедорожник, созданный на базе Toyota Land Cruiser 70-серии. Автомобиль будет использоваться для инспекции шахт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Переделкой внедорожника занимались специалисты компании Voltra из города Аделаида. Вместо стандартного 4,5-литрового дизельного мотора V8 установили электрическую силовую установку и блок литий-ионных аккумуляторов, которые могут подзаряжать благодаря системе рекуперации энергии при торможении.
При этом автомобиль сохранил привод на все колеса. Внедорожник будет эксплуатироваться в тестовом режиме в шахте Олимпик Дэм в южной Австралии, где осуществляется добыча урана. Во время тестов будут учитываться ходовые показатели, надежность, время подзарядки батарей и подверженность коррозии.
Читайте также: В Индии выпустят новый кроссовер Tata
По результатам испытаний будет принято решение о переходе на электрические автомобили. Предполагается, что переход на «зеленые» внедорожники Land Cruiser снизит затраты на содержание автопарка BHP примерно на 10-20%.
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