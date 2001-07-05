Раздел: Авто
Рассекречены детали "внешности" Mercedes-Benz S-Class
По всей видимости, инженеры немецкого автопроизводителя находятся на завершающем этапе тестирования своего флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Нет, замеченный прототип долгожданной новинки по-прежнему покрыт камуфляжной пленкой, однако она уже скрывает его экстерьер не так сильно, как это было раньше, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
На видеоролике можно разглядеть новый рисунок передних фар. Вообще, по сравнению с прошлыми фотографиями, прототип автомобиля начал потихоньку скидывать с себя камуфляж – в этот раз, число пластиковых накладок стало заметно меньше.
Сообщается, что автомобиль проходил серию дорожных испытаний на общественных дорогах Германии. К большому сожалению, на данный момент нет возможности получить представление о новом экстерьере немецкого седана представительского класса – камуфляжа все еще достаточно много.
Пока что все элементы скрыты от посторонних глаз. А вот что нас довольно сильно удивило, так это специальные накладки на дверные ручки. Как и в прошлый раз, когда мы впервые их увидели, мы решили, что возможно инженеры автопроизводителя подобным образом решили позабавится над журналистами. Ведь они в курсе, что тестовый прототип обязательно будут караулить недремлющие «папарацци». Тем не менее возможно, что дверные ручки в новом поколении Mercedes-Benz S-Class получат сканеры ладони для обеспечения большей безопасности.
Кроме того, весьма любопытен тот факт, что кусок фальшрадиаторной решетки и часть лобового стекла (сверху) были открыты – очевидно, что камуфляжную пленку с этих элементов сняли для того, чтобы обеспечить необходимую работоспособность специальных датчиков, которые нужны для работы системы автономного управления.
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К большому сожалению пока что нет данных о технической составляющей долгожданной немецкой новинки – нынешнее поколение было показано впервые в 2013. Мы считаем, что едва ли ребята из Mercedes-Benz покажут нам следующую генерацию своего флагмана раньше 2020 года, в этом случае, старт продаж можно ожидать в 2021 году.
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