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Раздел: Авто  
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Porsche вывела на тесты новый Cayenne

Porsche вывела на тесты новый CayenneКомпания Porsche приступила к дорожным испытаниям купеобразной версии Cayenne третьего поколения.

Шпионские фотографии с тестов были опубликованы изданием Autoevolution. По их данным, премьера автомобиля состоится в следующем году. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Судя по фотографиям, автомобиль получит новый передний бампер и видоизмененную заднюю часть кузова. В профиль кроссовер будет напоминать Panamera второго поколения. Серьезные изменения ожидаются и в салоне машины.

Скорее всего, в моторную гамму новинки войдет 2,6-литровый бензиновый двигатель V6. Мощность агрегата составляет 440 л.с. Также ожидается появление 4,0-литрового агрегата с отдачей 550 л.с. Не исключено что новинка также получит сверхмощную гибридную версию.

Основными конкурентами автомобиля называются BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Производство новинки наладят на заводе в Лейпциге. На этом же предприятии собирают стандартную версию Cayenne.

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Porsche Cayenne третьего поколения дебютировал в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль впервые получил полноуправляемое шасси, где задние колеса могут поворачиваться в противоположную сторону передним, что повышает устойчивость на высоких скоростях и улучшает маневренность автомобиля.
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 Теги: Porsche, Cayenne, тесты

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Сегодня, 11:55 » Автор: Алена Шимко
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