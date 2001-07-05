Раздел: Авто
В Харькове видели "Франкенштейна" в мире авто
В одном из харьковских дворов сфотографировали Франкештейна в мире авто.
Временами на отечественных дорогах можно заметить самодельные автомобили, некоторые из которых поражают своим видом. Именно такую машину на днях запечатлели в Харькове, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Что это за автомобиль, неясно – можно лишь говорить о том, что перед нами а-ля внедорожник. У машины перед позаимствован у ГАЗ-69, а большая часть кузова – у старой Ауди (вроде как). Также самодельный вездеход оснастили массивным кенгурятником.
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Выглядит машина хотя и жутковато, но в любом случае необычно – внимание на дорогах обеспечено на 100%.
Временами на отечественных дорогах можно заметить самодельные автомобили, некоторые из которых поражают своим видом. Именно такую машину на днях запечатлели в Харькове, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Что это за автомобиль, неясно – можно лишь говорить о том, что перед нами а-ля внедорожник. У машины перед позаимствован у ГАЗ-69, а большая часть кузова – у старой Ауди (вроде как). Также самодельный вездеход оснастили массивным кенгурятником.
Читайте также: В Харькове видели бабушку выгуливающую утку на поводке
Выглядит машина хотя и жутковато, но в любом случае необычно – внимание на дорогах обеспечено на 100%.
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