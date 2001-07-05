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В Харькове видели "Франкенштейна" в мире авто

В Харькове видели "Франкенштейна" в мире авто

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День автомобилиста: в Харькове состоялась выставка раритетных авто Сегодня в Украине отмечают День автомобилиста, его традиционно празднуют в последнее воскресенье октября.