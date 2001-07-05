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Раздел: Авто  
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В Харькове видели "Франкенштейна" в мире авто

В Харькове видели "Франкенштейна" в мире автоВ одном из харьковских дворов сфотографировали Франкештейна в мире авто.

Временами на отечественных дорогах можно заметить самодельные автомобили, некоторые из которых поражают своим видом. Именно такую машину на днях запечатлели в Харькове, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Что это за автомобиль, неясно – можно лишь говорить о том, что перед нами а-ля внедорожник. У машины перед позаимствован у ГАЗ-69, а большая часть кузова – у старой Ауди (вроде как). Также самодельный вездеход оснастили массивным кенгурятником.


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Выглядит машина хотя и жутковато, но в любом случае необычно – внимание на дорогах обеспечено на 100%.
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 Теги: Харьков, авто, тюнинг

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Сегодня, 13:14 » Автор: Алена Шимко
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