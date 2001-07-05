Раздел: Авто
Раскрыт дизайн самого маленького кроссовера DS
Интерьер соответствует концепции, заданной DS 7 Crossback.
В Сети появились патентные изображения самого маленького кроссовера в линейке французской марки DS — DS 3 Crossback. Модель придет на смену нынешнему одноименному хэтчбеку и составит конкуренцию Audi Q2 и MINI Countryman. Публичный дебют новинки состоится осенью на автосалоне в Париже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Общая стилистика DS 3 Crossback соответствует старшей модели — DS 7 Crossback — однако некоторые элементы позаимствованы у DS 3. В частности, «акульи плавники» на центральных стойках.
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По предварительной информации, кроссовер построят на новой модульной платформе CMP, разработанной в том числе для электромобилей. Поэтому, помимо версий с бензиновыми и дизельными двигателями, в семействе DS 3 Crossback появится модификация с электрической силовой установкой. Такая машина сможет проезжать на одной зарядке до 450 километров.
В Сети появились патентные изображения самого маленького кроссовера в линейке французской марки DS — DS 3 Crossback. Модель придет на смену нынешнему одноименному хэтчбеку и составит конкуренцию Audi Q2 и MINI Countryman. Публичный дебют новинки состоится осенью на автосалоне в Париже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Общая стилистика DS 3 Crossback соответствует старшей модели — DS 7 Crossback — однако некоторые элементы позаимствованы у DS 3. В частности, «акульи плавники» на центральных стойках.
Читайте также: Раскрыт дизайн кроссовера Audi Q8
По предварительной информации, кроссовер построят на новой модульной платформе CMP, разработанной в том числе для электромобилей. Поэтому, помимо версий с бензиновыми и дизельными двигателями, в семействе DS 3 Crossback появится модификация с электрической силовой установкой. Такая машина сможет проезжать на одной зарядке до 450 километров.
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