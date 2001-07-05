» » Новый Porsche Taycan засветился в Нюрбургринге
Раздел: Авто  
0

Новый Porsche Taycan засветился в Нюрбургринге

Новый Porsche Taycan засветился в НюрбургрингеTaycan получит чистую электрическую тягу.

Руководство Porsche в очередной раз доказывает, что не боится новых временных вызовов — в 2002 году люксовая компания запустила в серию внедорожник Cayenne, в 2009 — седан Panamera, а сейчас активно готовится к выпуску полностью электрического седана Taycan.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LIVECARS.RU.

Недавно новинку заметили на тестах на немецкой трассе Нюрбургринг. По первым кадрам заметно, что серийная версия прототипа, носившего ранее название Mission E, уменьшилась в размерах, а в заднем бампере отчетливо заметны муляжи выхлопных труб. Вероятно, таким образом в компании попытались закамуфлировать реальный вид задней части седана от слишком любопытных глаз.

Вместо двигателя Taycan получит чистую электрическую тягу, большинство характеристик которой остаются тайной, но генеральный директор автопроизводителя Оливер Блюм ранее заявил, что Taycan сможет выдать более 600 л.с., а разгон до сотни займет менее 3,5 секунд. До 200 км/час авто должно разгоняться менее чем за 12 секунд.

Не менее важен и тот факт, что в условиях спокойного режима данный электрокар сможет преодолевать расстояние в 500 километров, а четырехминутной зарядки Taycan хватит, чтобы проехать еще 100 км.

Читайте также: Электрокар от Porsche получит необычное название

Porshe планирует начать производство авто уже в следующем году, а премьера новинки может состояться уже на автосалоне в швейцарской Женеве в марте 2019 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Porsche Taycan, Нюрбургринг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
     309
     0

Похожие новости по теме

Электрокар от Porsche получит необычное название Электрокар от Porsche получит необычное название

Первый серийный электрокар от Porsche выйдет под названием Taycan

Раскрыто имя новой модели Porsche Раскрыто имя новой модели Porsche

Новинка будет оснащаться двумя электромоторами.

На тестах был замечен новый Porsche Cayenne На тестах был замечен новый Porsche Cayenne

На Женевском автосалоне генеральный директор Porsche Оливер Блюм рассказал, что новый Cayenne последует по пути гибридизации вслед за Panamera.

В Нюрбургринге заметили прототип обновленного Porsche GT2 В Нюрбургринге заметили прототип обновленного Porsche GT2

Презентация такой модификации авто ожидаются уже в 2018 году.

Новый Porsche Panamera заметили на тестах на Нюрбургринге Новый Porsche Panamera заметили на тестах на Нюрбургринге

Производство машины начнется в начале следующего года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх