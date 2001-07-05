Раздел: Авто
Новый Porsche Taycan засветился в Нюрбургринге
Taycan получит чистую электрическую тягу.
Руководство Porsche в очередной раз доказывает, что не боится новых временных вызовов — в 2002 году люксовая компания запустила в серию внедорожник Cayenne, в 2009 — седан Panamera, а сейчас активно готовится к выпуску полностью электрического седана Taycan.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LIVECARS.RU.
Недавно новинку заметили на тестах на немецкой трассе Нюрбургринг. По первым кадрам заметно, что серийная версия прототипа, носившего ранее название Mission E, уменьшилась в размерах, а в заднем бампере отчетливо заметны муляжи выхлопных труб. Вероятно, таким образом в компании попытались закамуфлировать реальный вид задней части седана от слишком любопытных глаз.
Вместо двигателя Taycan получит чистую электрическую тягу, большинство характеристик которой остаются тайной, но генеральный директор автопроизводителя Оливер Блюм ранее заявил, что Taycan сможет выдать более 600 л.с., а разгон до сотни займет менее 3,5 секунд. До 200 км/час авто должно разгоняться менее чем за 12 секунд.
Не менее важен и тот факт, что в условиях спокойного режима данный электрокар сможет преодолевать расстояние в 500 километров, а четырехминутной зарядки Taycan хватит, чтобы проехать еще 100 км.
Читайте также: Электрокар от Porsche получит необычное название
Porshe планирует начать производство авто уже в следующем году, а премьера новинки может состояться уже на автосалоне в швейцарской Женеве в марте 2019 года.
Руководство Porsche в очередной раз доказывает, что не боится новых временных вызовов — в 2002 году люксовая компания запустила в серию внедорожник Cayenne, в 2009 — седан Panamera, а сейчас активно готовится к выпуску полностью электрического седана Taycan.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LIVECARS.RU.
Недавно новинку заметили на тестах на немецкой трассе Нюрбургринг. По первым кадрам заметно, что серийная версия прототипа, носившего ранее название Mission E, уменьшилась в размерах, а в заднем бампере отчетливо заметны муляжи выхлопных труб. Вероятно, таким образом в компании попытались закамуфлировать реальный вид задней части седана от слишком любопытных глаз.
Вместо двигателя Taycan получит чистую электрическую тягу, большинство характеристик которой остаются тайной, но генеральный директор автопроизводителя Оливер Блюм ранее заявил, что Taycan сможет выдать более 600 л.с., а разгон до сотни займет менее 3,5 секунд. До 200 км/час авто должно разгоняться менее чем за 12 секунд.
Не менее важен и тот факт, что в условиях спокойного режима данный электрокар сможет преодолевать расстояние в 500 километров, а четырехминутной зарядки Taycan хватит, чтобы проехать еще 100 км.
Читайте также: Электрокар от Porsche получит необычное название
Porshe планирует начать производство авто уже в следующем году, а премьера новинки может состояться уже на автосалоне в швейцарской Женеве в марте 2019 года.
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