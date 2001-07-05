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Раздел: Авто  
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Volkswagen начал производство нового Tayron

Volkswagen начал производство нового TayronПривод может быть как передним, так и полным.

Совместное предприятие FAW и Volkswagen в КНР приступило к серийной сборке нового кроссовера Tayron. Новый среднеразмерный вседорожник немецкой марки был официально представлен в «Поднебесной» в марте 2018 года на автомобильной выставке в Пекине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DAILY-MOTOR.

В модельной линейке VW в «Поднебесной» новый «Тайрон» займет позицию между 7-местным Tiguan L и флагманским внедорожником Teramont.

Под капот нового Tayron устанавливают 2-литровый 186-сильный или 220-сильный двигатели, с которыми сочетается 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

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В список оснащения этой модели входят: система курсовой устойчивости, полностью светодиодная оптика, кнопка запуска двигателя, цифровая приборная панель, 2-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и многое другое.
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 Теги: Volkswagen, Tayron, производство

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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