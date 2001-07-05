Раздел: Авто
Mercedes-AMG построит спорткар с двухлитровым турбомотором
Новый спорткар получит «мягкую» гибридную силовую установку.
Немецкий производитель планирует разработать новый спорткар, который бы составил конкуренцию Porsche Cayman.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
В портфеле Mercedes-AMG в настоящее время представлено более 55 моделей, обладающих по-настоящему спортивным характером, но спорткаров в этом «табуне» всего два. Топовый Project One, который, по сути, является гоночным болидом Формулы-1, адаптированным для езды на гражданских дорогах, за 2 275 000 евро, а также Mercedes-AMG GT с ценником приблизительно в 20 раз меньше, позиционируемый в качестве соперника Porsche 911.
Сейчас же стало известно, об этом сообщил британский ресурс Autocar, что подразделение Mercedes-AMG намерено построить еще один спорткар. Он займет место ниже AMG GT и будет соперничать на рынке c Porsche Cayman и Boxster.
Читайте также: Mercedes представил комфортный спорткар
Предполагается, что новый спорткар получит «мягкую» гибридную силовую установку с двухлитровой «турбочетверкой», стартер-генератором и 48-вольтовой электросистемой. Такая система, в зависимости от версии, будет выдавать 300-400 л.с. Скорее всего, силовая установка будет сочетаться исключительно с роботом с двойным сцеплением и задним приводом. Вероятно, двигатель будет позаимствован у хот-хэтчей AMG A35 и A45.
Немецкий производитель планирует разработать новый спорткар, который бы составил конкуренцию Porsche Cayman.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
В портфеле Mercedes-AMG в настоящее время представлено более 55 моделей, обладающих по-настоящему спортивным характером, но спорткаров в этом «табуне» всего два. Топовый Project One, который, по сути, является гоночным болидом Формулы-1, адаптированным для езды на гражданских дорогах, за 2 275 000 евро, а также Mercedes-AMG GT с ценником приблизительно в 20 раз меньше, позиционируемый в качестве соперника Porsche 911.
Сейчас же стало известно, об этом сообщил британский ресурс Autocar, что подразделение Mercedes-AMG намерено построить еще один спорткар. Он займет место ниже AMG GT и будет соперничать на рынке c Porsche Cayman и Boxster.
Читайте также: Mercedes представил комфортный спорткар
Предполагается, что новый спорткар получит «мягкую» гибридную силовую установку с двухлитровой «турбочетверкой», стартер-генератором и 48-вольтовой электросистемой. Такая система, в зависимости от версии, будет выдавать 300-400 л.с. Скорее всего, силовая установка будет сочетаться исключительно с роботом с двойным сцеплением и задним приводом. Вероятно, двигатель будет позаимствован у хот-хэтчей AMG A35 и A45.
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