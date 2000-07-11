Раздел: Авто
Названы лучшие доступные авто с автоматической КП
Рейтинг составлен среди городских автомобилей с автоматической коробкой.
Под идеальным городским автомобилей понимается машина, обладающая компактными размерами маневрирования в потоке машин и автоматической коробкой передач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Потому специалистами был подготовлен ТОП таких транспортных средств.
Первое место в ТОПе завоевал небольшой хэтчбек Ravon R2, который можно назвать переделанным Chevrolet Spark. Модель получила в свое расположение 1,2-литровым силовым агрегатом мощностью в 85 лошадиных сил и комплектуется автоматической коробкой передач.
На 2-м месте разместилась модель LADA Granta, в подкапотном пространстве которого разместили 1,6-литровый 98-сильный мотор. Он работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом» AMT.
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Замыкает тройку лидеров Ravon Nexia, подкапотный отсек которого занимает 1,5-литровый 107-сильный бензиновый силовой агрегат.
Под идеальным городским автомобилей понимается машина, обладающая компактными размерами маневрирования в потоке машин и автоматической коробкой передач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Потому специалистами был подготовлен ТОП таких транспортных средств.
Первое место в ТОПе завоевал небольшой хэтчбек Ravon R2, который можно назвать переделанным Chevrolet Spark. Модель получила в свое расположение 1,2-литровым силовым агрегатом мощностью в 85 лошадиных сил и комплектуется автоматической коробкой передач.
На 2-м месте разместилась модель LADA Granta, в подкапотном пространстве которого разместили 1,6-литровый 98-сильный мотор. Он работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом» AMT.
Читайте также: Новый Audi Q3 заметили на европейских дорогах
Замыкает тройку лидеров Ravon Nexia, подкапотный отсек которого занимает 1,5-литровый 107-сильный бензиновый силовой агрегат.
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