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Раздел: Авто  
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Названы лучшие доступные авто с автоматической КП

Названы лучшие доступные авто с автоматической КП Рейтинг составлен среди городских автомобилей с автоматической коробкой.

Под идеальным городским автомобилей понимается машина, обладающая компактными размерами маневрирования в потоке машин и автоматической коробкой передач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Потому специалистами был подготовлен ТОП таких транспортных средств.

Первое место в ТОПе завоевал небольшой хэтчбек Ravon R2, который можно назвать переделанным Chevrolet Spark. Модель получила в свое расположение 1,2-литровым силовым агрегатом мощностью в 85 лошадиных сил и комплектуется автоматической коробкой передач.

На 2-м месте разместилась модель LADA Granta, в подкапотном пространстве которого разместили 1,6-литровый 98-сильный мотор. Он работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом» AMT.

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Замыкает тройку лидеров Ravon Nexia, подкапотный отсек которого занимает 1,5-литровый 107-сильный бензиновый силовой агрегат.
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 Теги: ситикары, рейтинг

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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