Илон Маск рассказал, что в Норвегии зря обижаются на Tesla

Компания не может развивать фирменную инфраструктуру из-за местного правительства.



Норвегия на сегодня является третьей страной по количеству проданных автомобилей Tesla после США и Китая. И норвежцы уже потеряли терпение, ожидая обещанный фирменный сервис. Однако Маск говорит, что причина задержки – правительство Норвегии, сообщает



Главной причиной растущего недовольства клиентов Тесла в Норвегии является отсутствие должного сервиса. Компания уверяла покупателей, что вскоре по всей стране начнут работу мобильные сервисные фургоны, которые будут оперативно решать все технические проблемы с электрокарами.



Однако этого не произошло, и Норвежский совет потребителей заявил, что в начале июля Tesla заняла четвертое место в списке компаний Норвегии, которые получили больше всего жалоб в течение первой половины 2018 года.



В ответ на этот упрек Илон Маск написал в своем Твиттере, что жители Норвегии имеют полное право расстраиваться из-за Tesla, однако строительство сервисной сети и запуск работы мобильных ремонтных бригад задерживаются из-за того, что правительство страны не предоставляет соответствующие разрешения для этой деятельности.



Между тем Норвежская транспортная администрация ответила, что никаких заявок на получение подобных разрешений от Теслы не поступало.



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“NPRA пояснила действующие правила, по которым Tesla Norway могла бы получить разрешение на работу мобильных фургонов, представителям компании еще первого июня. Однако на сегодняшний день NPRA не получила такой заявки”, – заявил министр транспорта Норвегии. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Норвегия на сегодня является третьей страной по количеству проданных автомобилей Tesla после США и Китая. И норвежцы уже потеряли терпение, ожидая обещанный фирменный сервис. Однако Маск говорит, что причина задержки – правительство Норвегии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews Главной причиной растущего недовольства клиентов Тесла в Норвегии является отсутствие должного сервиса. Компания уверяла покупателей, что вскоре по всей стране начнут работу мобильные сервисные фургоны, которые будут оперативно решать все технические проблемы с электрокарами.Однако этого не произошло, и Норвежский совет потребителей заявил, что в начале июля Tesla заняла четвертое место в списке компаний Норвегии, которые получили больше всего жалоб в течение первой половины 2018 года.В ответ на этот упрек Илон Маск написал в своем Твиттере, что жители Норвегии имеют полное право расстраиваться из-за Tesla, однако строительство сервисной сети и запуск работы мобильных ремонтных бригад задерживаются из-за того, что правительство страны не предоставляет соответствующие разрешения для этой деятельности.Между тем Норвежская транспортная администрация ответила, что никаких заявок на получение подобных разрешений от Теслы не поступало.“NPRA пояснила действующие правила, по которым Tesla Norway могла бы получить разрешение на работу мобильных фургонов, представителям компании еще первого июня. Однако на сегодняшний день NPRA не получила такой заявки”, – заявил министр транспорта Норвегии.



