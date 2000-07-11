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Раздел: Авто  
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Илон Маск рассказал, что в Норвегии зря обижаются на Tesla

Илон Маск рассказал, что в Норвегии зря обижаются на Tesla Компания не может развивать фирменную инфраструктуру из-за местного правительства.

Норвегия на сегодня является третьей страной по количеству проданных автомобилей Tesla после США и Китая. И норвежцы уже потеряли терпение, ожидая обещанный фирменный сервис. Однако Маск говорит, что причина задержки – правительство Норвегии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews

Главной причиной растущего недовольства клиентов Тесла в Норвегии является отсутствие должного сервиса. Компания уверяла покупателей, что вскоре по всей стране начнут работу мобильные сервисные фургоны, которые будут оперативно решать все технические проблемы с электрокарами.

Однако этого не произошло, и Норвежский совет потребителей заявил, что в начале июля Tesla заняла четвертое место в списке компаний Норвегии, которые получили больше всего жалоб в течение первой половины 2018 года.

В ответ на этот упрек Илон Маск написал в своем Твиттере, что жители Норвегии имеют полное право расстраиваться из-за Tesla, однако строительство сервисной сети и запуск работы мобильных ремонтных бригад задерживаются из-за того, что правительство страны не предоставляет соответствующие разрешения для этой деятельности.

Между тем Норвежская транспортная администрация ответила, что никаких заявок на получение подобных разрешений от Теслы не поступало.

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“NPRA пояснила действующие правила, по которым Tesla Norway могла бы получить разрешение на работу мобильных фургонов, представителям компании еще первого июня. Однако на сегодняшний день NPRA не получила такой заявки”, – заявил министр транспорта Норвегии.
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 Теги: Илон Маск, Tesla, Норвегия

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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