Раздел: Авто
В Германии показали производство новой BMW
Автомобиль восьмой серии оснащен самыми современными системами безопасности.
В Германии началось серийное производство купе BMW 8-Series нового поколения. Уже в ближайшее время эта новинка появится у дилеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Компании BMW пришлось инвестировать значительную сумму денег в модернизацию своего завода в Дингольфинге (Южная Бавария), чтобы наладить там выпуск нового BMW 8-Series Coupe. Точная сумма инвестиций не известна. Сотрудники этого завода, готовясь к выпуску новой 8-Series, учились при помощи очков виртуальной реальности. Это показывает высочайший технологический уровень производства BMW.
У купе BMW 8-Series нового поколения будет новый дизельный вариант I6, получивший обозначение 840d xDrive. Баварцы утверждают, что это очень экономичный 3,0 л дизель. Его мощность составляет 320 л.с. У версии M850i xDrive мощность мотора достигает 523 л.с.
8-Series Coupe нового поколения построено с использованием легких современных материалов (в основном это алюминий и углеволокно). Поэтому его вес значительно меньше, чем вес модели предыдущего поколения. Это позволило улучшить динамические характеристики.
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Серийная новая 8-Series внешне, в салоне и технически не сильно отличается от своего концепта, представленного в 2017 году. Автомобиль получил светодиодные фары с технологией BMW LaserLight, современные технологии коммуникации, активные и пассивные системы безопасности, а также Apple CarPlay, Android Auto и приложение BMW Connected.
В Германии началось серийное производство купе BMW 8-Series нового поколения. Уже в ближайшее время эта новинка появится у дилеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Компании BMW пришлось инвестировать значительную сумму денег в модернизацию своего завода в Дингольфинге (Южная Бавария), чтобы наладить там выпуск нового BMW 8-Series Coupe. Точная сумма инвестиций не известна. Сотрудники этого завода, готовясь к выпуску новой 8-Series, учились при помощи очков виртуальной реальности. Это показывает высочайший технологический уровень производства BMW.
У купе BMW 8-Series нового поколения будет новый дизельный вариант I6, получивший обозначение 840d xDrive. Баварцы утверждают, что это очень экономичный 3,0 л дизель. Его мощность составляет 320 л.с. У версии M850i xDrive мощность мотора достигает 523 л.с.
8-Series Coupe нового поколения построено с использованием легких современных материалов (в основном это алюминий и углеволокно). Поэтому его вес значительно меньше, чем вес модели предыдущего поколения. Это позволило улучшить динамические характеристики.
Читайте также: Илон Маск рассказал, что в Норвегии зря обижаются на Tesla
Серийная новая 8-Series внешне, в салоне и технически не сильно отличается от своего концепта, представленного в 2017 году. Автомобиль получил светодиодные фары с технологией BMW LaserLight, современные технологии коммуникации, активные и пассивные системы безопасности, а также Apple CarPlay, Android Auto и приложение BMW Connected.
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