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Раздел: Авто  
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Skoda озвучила сроки выпуска первого электромобиля

Skoda озвучила сроки выпуска первого электромобиля Компания присоединилась к мировому тренду.

Свой первый спортивный электрокроссовер марка покажет не ранее 2022 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Об этом рассказал глава маркетологов Ален Фейви. По словам руководителя, новинка получит более агрессивный обвес, перенастроенную подвеску и рулевое управление.

При этом отмечается, что электрокроссовер может не быть мощнее обычной версии.

Напомним, первый серийный электромобиль марки Skoda появится на свет не раньше 2020 года.

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Автомобиль займёт строчку между внедорожниками Karoq и Kodiaq.
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 Теги: Skoda, электромобиль

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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