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Раздел: Авто  
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Популярные модели Tesla выросли в цене

Популярные модели Tesla выросли в цене Подорожали автомобили Model S и Model X.

Цены на американские электрокары пришлось повысить из-за введения ответных мер Пекином на поднятие торговых пошлин США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Как сообищили представители компании, цена электромобилей Tesla Model S и Model X выросла на 150−250 тыс юаней, что по текущему курсу составляет от 22,6 тыс до 37,6 тыс долларов. Китай является важным рынком для Tesla и корпорация уже сейчас пытается решить возникшие проблемы с помощью строительства в стране новой гигафабрики.

Напомним, что с 1 июля власти Поднебесной снизил пошлины на импорт автомобилей из других стран с 25 до 15%, но взамен увеличили до 40% в ответ на действия США в отношении китайских товаров.

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В мае компания снижала цены на Model S и Model X на 40–90 тыс юаней. При этом, продажи марки на местном рынке шли достаточно хорошо и при прежней ставке налога.
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 Теги: Tesla, подорожение

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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