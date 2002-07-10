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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали новый BMW B7 Alpina

Фотошпионы показали новый BMW B7 AlpinaКомпания BMW готовит к дебюту новый новый седан 7-Series, при этом инженеры Alpina не отстают и тестируют новый B7.

Фотошпионы смогли запечатлеть новый BMW B7 Alpina, который тестируется на немецком автобане в камуфляже. О том, что это именно доработанная версия флагманской модели свидетельствуют другие колесные диски и номера автомобиля. При этом выхлопная система, которая на автомобилях Alpina имеет круглые насадки, на тестируемом прототипе напоминает патрубки с рестайлингового седана BMW 7-Series, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

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Известно, что инженеры компании доработают базовый 4,4-литровый агрегат, отдача которого вырастет до 600 л.с. Максимальная скорость модели составит порядка 310 км/ч. Поэтому автобан стал идеальным местом для тестов новой BMW B7 Alpina.
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 Теги: BMW B7 Alpina, тесты

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Сегодня, 10:08 » Автор: Алена Шимко
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