Прекращен выпуск самой дешевой машины в мире

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Представители компании Tata Motors заявили о том, что на сегодняшний день серия автомобилей Nano требует значительной модернизации из-за того, что самый дешёвый автомобиль в мире потерпел фиаско на рынке Индии. В СМИ сообщают о том, что автомобиль получит стереосистему и новую хромированную отделку. В связи с этим, стоимость