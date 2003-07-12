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Раздел: Авто  
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Прекращен выпуск самой дешевой машины в мире

Прекращен выпуск самой дешевой машины в миреПричиной неудачи Nano на рынке называется стремление производителя к удешевлению.

Индийская компания Tata Motors прекратила производство компакт-кара Nano, ранее считавшегося самым дешевым автомобилем в мире. Как сообщает Bloomberg, в прошлом месяце с конвейера сошла только одна машина, против 275 за аналогичный период 2017 года. На экспорт не ушло ни одного хэтчбека, в то время как в прошлом году их было 25.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

Причиной неудачи Nano на рынке называется стремление производителя к удешевлению, а также склонность автомобилей к самовозгоранию: после начала продаж было выявлено несколько таких случаев, но компания списала это на «несанкционированные подключения дополнительного оборудования к штатной проводке».

Сам индийский рынок при этом растет: в июне продажи пассажирских машин выросли на 38 процентов, коммерческих транспортных средств — на 42 процента, а двухколесных — на 22 процента.

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Tata Nano оснащался 624-кубовым двигателем мощностью 38 лошадиных силы и 51 Нм крутящего момента. Коробка — четырехступенчатая «механика». Модернизированный вариант микролитражки — GenX — получил роботизированную коробку передач со спортивным режимом работы.
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 Теги: Тата, Nano

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Сегодня, 18:10 » Автор: Едгар Букмирза
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