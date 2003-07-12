» » Mercedes раскрыл детали нового электрокара
Раздел: Авто  
0

Mercedes раскрыл детали нового электрокара

Mercedes раскрыл детали нового электрокараАвтомобиль подготовят специально для конкурса.

Mercedes представил скульптуру, дающую представление об электрическим суперкаре. Предполагается, что прототип будет представлен в августе 2018 года на Конкурсе элегантности в США. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.

Рабочее название концепта – Aesthetics Progressive Luxury. Новинку оснастят электрической силовой установкой нового поколения.

Читайте также: Mercedes выпустит электрокроссовер

Технические характеристики электрического суперкара держатся в секрете. Однако, очевидно, он станет самым быстрым и мощным электрокаром Mercedes. Предположительно, он должен «побить» SLS E-Cell, который оснащался четырьмя электрическими двигателями суммарной мощностью 750 лошадиных сил.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes, электрокар, Автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
     409
     0

Похожие новости по теме

Mercedes обещает уникальный электрокар Mercedes обещает уникальный электрокар

Электромоторы будут способны выдавать больше, чем 750 лошадиных сил.

Mercedes-Benz рассказал о ближайших новинках Mercedes-Benz рассказал о ближайших новинках

Ближайшими премьерами Mercedes-Benz станет третье поколение седана CLS и четырехдверный седан на базе купе AMG GT.

Audi вывела на тесты электрический кроссовер Audi вывела на тесты электрический кроссовер

Дизайн новинки повторяет концептуальный e-tron quattro, который был представлен осенью 2015.

Mercedes-Benz создаст электрический спорткар Mercedes-Benz создаст электрический спорткар

Суперкар с полностью электрической силовой установкой появится после 2020 года.

Mercedes разработает новую платформу для электромобилей Mercedes разработает новую платформу для электромобилей

Первым электрокаром, построенным на новой платформе, станет седан.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх