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Раздел: Авто  
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Показан крошечный Aston Martin с мотором V8

Показан крошечный Aston Martin с мотором V8В основе компакта лежит стальной кузов.

Компания Aston Martin представит на Фестивале скорости в Гудвуде хардкорную версию ситикара Cygnet, оснащенную V-образной «восьмеркой» от Vantage S предыдущего поколения. Автомобиль построен в единственном экземпляре подразделением Q by Aston Martin, специализирующемся на создании машин по индивидуальным заказам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

В основе компакта лежит стальной кузов от обычной машины, в который интегрирован каркас безопасности. Также в автомобиле установлена новая передняя перегородка и трансмиссионный тоннель. Подрамники, подвеска и двигатель позаимствованы у купе Vantage S. Отдача 4,7-литрового агрегата, сопряженного с семиступенчатым «роботом» Sportshift II, составляет 436 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента.

С места до 100 километров в час V8 Cygnet способен разгоняться за 4,2 секунды (обычной машине на это требуется 11,8 секунды). Максимальная скорость ситикара составляет 274 километра в час.

Другими особенностям «заряженного» Cygnet стали выполненные из углепластика расширенные колесные арки, 19-дюймовые кованые колесные диски, расположенный по центру раздвоенный выхлоп, самоблокирующийся дифференциал, а также тормозные механизмы с 380-миллиметровыми дисками спереди и 330-миллиметровыми сзади.

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Компактный Aston Martin Cygnet выпускался с 2011 по 2013 года и являлся перелицованной версией Toyota iQ. Модель оснащалась 1,3-литровой рядной «четверкой» мощностью 98 лошадиных сил. Цена машины составляла 30 тысяч фунтов стерлингов — в три раза дороже iQ.
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 Теги: Aston Martin, V8

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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