Раздел: Авто
Chevrolet показала новый автомобиль для всей семьи
Кроссовер Chevrolet Wolanduo начнут продавать в третьем квартале 2018.
В сети прошел дебют абсолютно нового кроссовера Chevrolet Wolanduo. Американские специалисты полностью раскрыли дизайн серийного воплощения футуристического концепта представителя SUV-сегмента под названием FNR-X, представленного в 2017 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Реализации нового кроссовера Chevrolet Wolanduo должны начаться в 3-м квартале 2018г. 1-м авторынком для машины станет КНР. Выйдет ли транспортное средство за пределы Китая, не сообщается.
Не так давно американские специалисты показали тизер кроссовера Chevrolet Wolanduo. Сейчас же состоялся своего рода онлайн-дебют ТС. Благодаря этому имеется полное понимание внешности авто, но производитель пока не рассекречивает салон модели.
Эксперты говорят, что 7-местный Chevrolet Wolanduo можно рассматривать как минивэн. Несмотря на это, сам автопроизводитель планирует продавать новое авто как кроссовер для молодых семей.
Внешность кроссовера Chevrolet Wolanduo является отсылкой к представленному в 2017г шоу-кару FNR-X. Известно, что его массовое воплощение будет продаваться в спорт-модификации Redline. Это значит, что новое авто получит черные эмблему, решетку радиатора и диски колес, а также красные полосы на «катках», внешних зеркалах и бамперах.
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Китайские журналисты говорят, что Chevrolet Wolanduo получит бензиновую 4-ку на 1,3 л, работающую с 6-ступенчатой «механикой» и «автоматом», а также с системой переднего привода. Цена новинки неизвестна.
В сети прошел дебют абсолютно нового кроссовера Chevrolet Wolanduo. Американские специалисты полностью раскрыли дизайн серийного воплощения футуристического концепта представителя SUV-сегмента под названием FNR-X, представленного в 2017 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Реализации нового кроссовера Chevrolet Wolanduo должны начаться в 3-м квартале 2018г. 1-м авторынком для машины станет КНР. Выйдет ли транспортное средство за пределы Китая, не сообщается.
Не так давно американские специалисты показали тизер кроссовера Chevrolet Wolanduo. Сейчас же состоялся своего рода онлайн-дебют ТС. Благодаря этому имеется полное понимание внешности авто, но производитель пока не рассекречивает салон модели.
Эксперты говорят, что 7-местный Chevrolet Wolanduo можно рассматривать как минивэн. Несмотря на это, сам автопроизводитель планирует продавать новое авто как кроссовер для молодых семей.
Внешность кроссовера Chevrolet Wolanduo является отсылкой к представленному в 2017г шоу-кару FNR-X. Известно, что его массовое воплощение будет продаваться в спорт-модификации Redline. Это значит, что новое авто получит черные эмблему, решетку радиатора и диски колес, а также красные полосы на «катках», внешних зеркалах и бамперах.
Читайте также: Немецкие банкиры назвали лучшие автомобили для инвестиций
Китайские журналисты говорят, что Chevrolet Wolanduo получит бензиновую 4-ку на 1,3 л, работающую с 6-ступенчатой «механикой» и «автоматом», а также с системой переднего привода. Цена новинки неизвестна.
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