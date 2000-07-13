» » Chevrolet показала новый автомобиль для всей семьи
Раздел: Авто  
0

Chevrolet показала новый автомобиль для всей семьи

Chevrolet показала новый автомобиль для всей семьи Кроссовер Chevrolet Wolanduo начнут продавать в третьем квартале 2018.

В сети прошел дебют абсолютно нового кроссовера Chevrolet Wolanduo. Американские специалисты полностью раскрыли дизайн серийного воплощения футуристического концепта представителя SUV-сегмента под названием FNR-X, представленного в 2017 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Реализации нового кроссовера Chevrolet Wolanduo должны начаться в 3-м квартале 2018г. 1-м авторынком для машины станет КНР. Выйдет ли транспортное средство за пределы Китая, не сообщается.

Не так давно американские специалисты показали тизер кроссовера Chevrolet Wolanduo. Сейчас же состоялся своего рода онлайн-дебют ТС. Благодаря этому имеется полное понимание внешности авто, но производитель пока не рассекречивает салон модели.

Эксперты говорят, что 7-местный Chevrolet Wolanduo можно рассматривать как минивэн. Несмотря на это, сам автопроизводитель планирует продавать новое авто как кроссовер для молодых семей.

Внешность кроссовера Chevrolet Wolanduo является отсылкой к представленному в 2017г шоу-кару FNR-X. Известно, что его массовое воплощение будет продаваться в спорт-модификации Redline. Это значит, что новое авто получит черные эмблему, решетку радиатора и диски колес, а также красные полосы на «катках», внешних зеркалах и бамперах.

Читайте также: Немецкие банкиры назвали лучшие автомобили для инвестиций

Китайские журналисты говорят, что Chevrolet Wolanduo получит бензиновую 4-ку на 1,3 л, работающую с 6-ступенчатой «механикой» и «автоматом», а также с системой переднего привода. Цена новинки неизвестна.

Chevrolet показала новый автомобиль для всей семьи
Chevrolet показала новый автомобиль для всей семьи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Chevrolet, Wolanduo, кроссовер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     501
     0

Похожие новости по теме

В Сеть выложили фото нового кроссовера Chevrolet В Сеть выложили фото нового кроссовера Chevrolet

Сети появились фотографии с тестов нового «паркетника».

Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer

Кроссовер получил внешность в стиле нового Camaro и три различных версии.

Фотошпионы Фотошпионы "засекли" на тестах загадочный большой кроссовер

Папарацци удалось сфотографировать во время дорожных тестов в Китае полноразмерный кроссовер Chevrolet.

Появились Появились "живые" фото нового кроссовера Chevrolet

Кроссовер разработан на базе внедорожника Traverse.

Тизер дешевого кроссовера Chevrolet Тизер дешевого кроссовера Chevrolet

Новинка будет обладать высоким клиренсом, просторным салоном и исключительным круговым обзором.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх