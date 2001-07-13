Раздел: Авто
В Uber запланировали новую волну увольнений
Компания вынуждена пойти на крайние меры.
У компании Uber дела в последнее время идут откровенно говоря неважно – и дело не только в постоянно нарастающей конкуренции со стороны многих других производителей автономных автомобильных решений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FainaIdea.
Дело в том, что компания никак не может оправиться после того печального фатального случая тестирования автономного электромобиля Uber, в ходе которого погиб один пешеход на улицах Питтсбурга – если точнее, то компания значительно потеряла в своей репутации и маркетинге. И вот недавно появились слухи и сведения о том, что компания в очередной раз принимается достаточно экстренные и крайние меры с целью сохранения баланса компании – а именно увольняет своих сотрудников.
На сей раз речь идет об увольнении свыше ста человек, так или иначе работавших над прошлым проектом автономного электромобиля Uber – новость об этом витала в воздухе еще до того, как сама компания официально подтвердила увольнения. С какой целью это делается? Прежде всего потому, что, учитывая провал проекта, компания заинтересована в сохранении оставшихся ресурсов разработки и маркетинга, а сокращение штата является наиболее эффективным и быстрым способом это сделать.
А во-вторых, если верить некоторым инсайдерским новостям, у Uber также планируется третья волна увольнений, в которой будут затронуты ранее нанятые тестировщики электромобилей Uber – и это логично, ведь разработка электромобиля остановилась. Кроме того, сегодня компания официально прекращает поддержку публичных тестов своих автомобилей в Аризоне, хотя фактически они завершились вскоре после того инцидента с погибшим пешеходом.
Некоторые пользователи и аналитические издания предполагают, что такая стратегия компании Uber призвана максимально обезопасить е репутацию в дальнейшем – потому как несмотря на официальный отказ от продолжения работы над автономно управляемыми электромобилями и закрытым режимом публичного их тестирования на дорогих в США, Uber все-таки определенно планирует что-то сделать с текущими планами.
Читайте также: Nissan выпустил самую дорогую модификацию GT-R
В особенности это касается нового пласта исследований, связанных с разработкой искусственного интеллекта для электромобилей.
У компании Uber дела в последнее время идут откровенно говоря неважно – и дело не только в постоянно нарастающей конкуренции со стороны многих других производителей автономных автомобильных решений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FainaIdea.
Дело в том, что компания никак не может оправиться после того печального фатального случая тестирования автономного электромобиля Uber, в ходе которого погиб один пешеход на улицах Питтсбурга – если точнее, то компания значительно потеряла в своей репутации и маркетинге. И вот недавно появились слухи и сведения о том, что компания в очередной раз принимается достаточно экстренные и крайние меры с целью сохранения баланса компании – а именно увольняет своих сотрудников.
На сей раз речь идет об увольнении свыше ста человек, так или иначе работавших над прошлым проектом автономного электромобиля Uber – новость об этом витала в воздухе еще до того, как сама компания официально подтвердила увольнения. С какой целью это делается? Прежде всего потому, что, учитывая провал проекта, компания заинтересована в сохранении оставшихся ресурсов разработки и маркетинга, а сокращение штата является наиболее эффективным и быстрым способом это сделать.
А во-вторых, если верить некоторым инсайдерским новостям, у Uber также планируется третья волна увольнений, в которой будут затронуты ранее нанятые тестировщики электромобилей Uber – и это логично, ведь разработка электромобиля остановилась. Кроме того, сегодня компания официально прекращает поддержку публичных тестов своих автомобилей в Аризоне, хотя фактически они завершились вскоре после того инцидента с погибшим пешеходом.
Некоторые пользователи и аналитические издания предполагают, что такая стратегия компании Uber призвана максимально обезопасить е репутацию в дальнейшем – потому как несмотря на официальный отказ от продолжения работы над автономно управляемыми электромобилями и закрытым режимом публичного их тестирования на дорогих в США, Uber все-таки определенно планирует что-то сделать с текущими планами.
Читайте также: Nissan выпустил самую дорогую модификацию GT-R
В особенности это касается нового пласта исследований, связанных с разработкой искусственного интеллекта для электромобилей.
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