Раздел: Авто
Toyota показала, как ездит новая Supra
Автомобиль впервые продемонстрировали в движении.
Серийный вариант спорткара Toyota Supra, правда, все еще скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм, прошедшей в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Видео заезда опубликовано на официальном YouTube-канале мероприятия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Во время заезда за рулем спорткара находился главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада. Заднеприводное купе оснащено трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Предполагается, что «сотню» такая машина сможет набирать за 4,5 секунды.
Новую «Супру» японцы разрабатывают вместе с BMW. Под баварской маркой выйдет версия этого же автомобиля с другим дизайном, настройками шасси и силовой установки. Модели будут иметь общую платформу, но в остальном их сходство окажется минимальным.
В следующем году Toyota сделает еще и гоночный вариант купе Supra. Такой автомобиль примет участие в американской гоночной серии NASCAR.
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Продажи гражданского купе начнутся в первой половине 2019 года.
Серийный вариант спорткара Toyota Supra, правда, все еще скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм, прошедшей в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Видео заезда опубликовано на официальном YouTube-канале мероприятия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Во время заезда за рулем спорткара находился главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада. Заднеприводное купе оснащено трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Предполагается, что «сотню» такая машина сможет набирать за 4,5 секунды.
Новую «Супру» японцы разрабатывают вместе с BMW. Под баварской маркой выйдет версия этого же автомобиля с другим дизайном, настройками шасси и силовой установки. Модели будут иметь общую платформу, но в остальном их сходство окажется минимальным.
В следующем году Toyota сделает еще и гоночный вариант купе Supra. Такой автомобиль примет участие в американской гоночной серии NASCAR.
Читайте также: Chevrolet показала новый автомобиль для всей семьи
Продажи гражданского купе начнутся в первой половине 2019 года.
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