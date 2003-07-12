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Раздел: Авто  
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Легендарный Мустанг сделали беспилотным автомобилем

Легендарный Мустанг сделали беспилотным автомобилем Автомобиль примет участие в соревновании по подъему на холм.

Компания Siemens в честь 25-летнего юбилея Фестиваля скорости в Гудвуде построила беспилотник на базе классического Ford Mustang образца 1965 года. Автомобиль примет участие в соревновании по подъему на холм и проедет трассу в полностью автономном режиме, используя технологию, разработанную в сотрудничестве с университетом Крэнфилда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Для подготовки "Мустанга" в подъему на холм специалистам Siemens пришлось полностью переделать оригинальное рулевое управление и адаптировать компоненты подвески для более точной управляемости. Также при помощи компании Bentley Systems была создана трехмерная карта трека, которая позволит наиболее точно позиционировать машину во время заезда.

По словам генерального директора Siemens UK & Ireland Юргена Майера, беспилотный Mustang объединяет в себе прошлое и будущее, в котором автономные технологии найдут более широкое применение.

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При этом Mustang будет не единственных автономным автомобилем, который предпримет попытку проехать трассу в Гудвуде. В соревновании также примет участие гоночный беспилотник компании Roborace.

Легендарный Мустанг сделали беспилотным автомобилем
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 Теги: Ford, Mustang

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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