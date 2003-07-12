Раздел: Авто
В Британии показали необычный суперкар
Автомобиль оснащен двигателем от пикапа.
Британская компания Noble Automotive, специализирующая на производстве суперкаров, представила на Фестивале скорости в Гудвуде полноразмерный макет новой модели — M500. Новинка пойдет в серию через год и будет оснащаться твин-турбо двигателем V6 от пикапа Ford F-150, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отдача 3,5-литрового агрегата составит около 560 лошадиных сил. При этом в отличие от старшей модели M600, которая предложена с «механикой» или опциональной трансмиссией с гидравлическим приводом, M500 укомплектуют роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
По предварительной информации, M500 будет больше ориентирован на комфорт и доступность: у суперкара расширится оснащение, а цена по сравнению с M600 значительно снизится. Последний стоит минимум 300 тысяч фунтов стерлингов.
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Флагманская модель Noble — M600 – доступна в трех версиях: Coupe, CarbonSport и Speedster. Все машины оснащаются 4,4-литровой «восьмеркой» Yamaha, которая выдает 669 лошадиных сил и 819 Нм крутящего момента. С места до «сотни» M600 разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 362 километра в час.
Британская компания Noble Automotive, специализирующая на производстве суперкаров, представила на Фестивале скорости в Гудвуде полноразмерный макет новой модели — M500. Новинка пойдет в серию через год и будет оснащаться твин-турбо двигателем V6 от пикапа Ford F-150, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отдача 3,5-литрового агрегата составит около 560 лошадиных сил. При этом в отличие от старшей модели M600, которая предложена с «механикой» или опциональной трансмиссией с гидравлическим приводом, M500 укомплектуют роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
По предварительной информации, M500 будет больше ориентирован на комфорт и доступность: у суперкара расширится оснащение, а цена по сравнению с M600 значительно снизится. Последний стоит минимум 300 тысяч фунтов стерлингов.
Читайте также: Легендарный Мустанг сделали беспилотным автомобилем
Флагманская модель Noble — M600 – доступна в трех версиях: Coupe, CarbonSport и Speedster. Все машины оснащаются 4,4-литровой «восьмеркой» Yamaha, которая выдает 669 лошадиных сил и 819 Нм крутящего момента. С места до «сотни» M600 разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 362 километра в час.
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