Раздел: Авто
Представлен сверхмощный хэтчбек Aston Martin Cygnet
Автомобиль оснащен 430-сильным мотором от спорткара Vantage S.
Компания Aston Martin представила на Фестивале в Гудвуде сверхмощную версию хэтчбека Cygnet, получившую 430-сильный мотор от спорткара Vantage S. Также автомобиль оснащен задним приводом. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль получил целый ряд новых элементов, среди которых подвеска, трансмиссия и подрамники.
Известно, что оригинальная версия оснащена 1,3-литровой "четверкой", в то время, как ее новая модификация получила 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 436 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатым "роботом" Sportshift II.
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Длина хэтчбека увеличилась с 3.0 до 3.7 метров. До "сотни" автомобиль разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость хэтчбека составляет 171 километр в час.
Компания Aston Martin представила на Фестивале в Гудвуде сверхмощную версию хэтчбека Cygnet, получившую 430-сильный мотор от спорткара Vantage S. Также автомобиль оснащен задним приводом. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль получил целый ряд новых элементов, среди которых подвеска, трансмиссия и подрамники.
Известно, что оригинальная версия оснащена 1,3-литровой "четверкой", в то время, как ее новая модификация получила 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 436 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатым "роботом" Sportshift II.
Читайте также: Opel показал новый стиль будущих автомобилей
Длина хэтчбека увеличилась с 3.0 до 3.7 метров. До "сотни" автомобиль разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость хэтчбека составляет 171 километр в час.
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