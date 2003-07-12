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Раздел: Авто  
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Представлен сверхмощный хэтчбек Aston Martin Cygnet

Представлен сверхмощный хэтчбек Aston Martin CygnetАвтомобиль оснащен 430-сильным мотором от спорткара Vantage S.

Компания Aston Martin представила на Фестивале в Гудвуде сверхмощную версию хэтчбека Cygnet, получившую 430-сильный мотор от спорткара Vantage S. Также автомобиль оснащен задним приводом. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автомобиль получил целый ряд новых элементов, среди которых подвеска, трансмиссия и подрамники.

Известно, что оригинальная версия оснащена 1,3-литровой "четверкой", в то время, как ее новая модификация получила 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 436 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатым "роботом" Sportshift II.

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Длина хэтчбека увеличилась с 3.0 до 3.7 метров. До "сотни" автомобиль разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость хэтчбека составляет 171 километр в час.

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 Теги: Cygnet, Aston Martin, видео

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Сегодня, 12:54 » Автор: Богдан Процив
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