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Раздел: Авто  
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BMW представила облеченный вариант спорткупе M2

BMW представила облеченный вариант спорткупе M2Компания BMW представила концепт-кар под названием BMW M Performance Parts.

Новинка представляет собой облеченный вариант спорткупе M2, укомплектованный практические всеми доступными оригинальными деталями из обновленного каталога M Performance. За счет использования углепластика и новой аккумуляторной батареи массу машину удалось снизить на 60 килограммов. На спорткупе BMW M Performance Parts установлена карбоновая решетка радиатора и капот. Последний на восемь килограммов легче стандартной детали. Крылья (-3 килограмма), законцовки крыльев на переднем бампере и юбках также выполнены из углепластика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ua.today.

Из него сделана и крыша, позволившая скинуть еще шесть килограммов. Карбоновая крышка багажника, диффузор, а также новые кованые 19-дюймовые диски в сумме легче стандартных компонентов на 11,5 килограмма. При этом они не только призваны снизить массу спорткупе, но и улучшить его аэродинамику. Однако список обновлений не ограничен только углепластиковыми деталями: концептуальный M2 укомплектован новой подвеской с регулировкой дорожного просвета, степени сжатия и отбоя (12 и 16 настроек соответственно), а также аккумуляторной батареей, которая на 14 килограммов легче обычной. Данных о силовой установке производитель не приводит.

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Вероятно, это трехлитровая твин-турбо «шестерка» S55, как на обычной M2 Competition. Агрегат выдает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» BMW M2 Competition способна разгоняться за 4,2 секунды (4,4 секунды с механической коробкой). Максимальная скорость — 250 километров в час.
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 Теги: BMW, M2

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Сегодня, 19:08 » Автор: Алена Шимко
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