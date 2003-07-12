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Раздел: Авто  
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Chevrolet оснастил Malibu дизельным мотором

Chevrolet оснастил Malibu дизельным моторомРестайлинговая «четырехдверка» Chevrolet выйдет на рынок осенью этого года.

В апреле 2018-го в Штатах дебютировал посвежевший седан Malibu. Модель получила новые радиаторную решетку и передний бампер, также у «четырехдверки» появилась «оспортивленная» версия RS, отличающаяся декором, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Техническая обновка тогда был заявлена только одна – бензиновую 160-сильную «турбочетверку» 1.5 укомплектовали вариатором, который пришел на смену шестиступенчатому «автомату». Теперь же выяснилось, что моторная гамма Malibu может пополниться дизелем.

В Корее (модель производят и в этой стране, и в США) сфотографировали закамуфлированный седан, в салоне которого была подсказка – наклейка с надписью «diesel». Видимо, дизельный автомобиль вывели на тесты. Снимки опубликовало местное издание Top Rider. Предполагается, что Malibu получит турбодизель 1.6 Ecotec – такой мотор есть в гамме последних Chevrolet Cruze и Chevrolet Equinox.

Двигатель выдает 137 л.с. (325 Нм), он может сочетаться с шестиступенчатой «механикой», 6АКП или 9АКП. Помимо уже упомянутого двигателя 1.5T в линейку Malibu еще входит четырехцилиндровый турбомотор 2.0 (250 л.с.), который работает в паре с 9АКП. Кроме того, в США седан доступен со 185-сильной гибридной установкой, состоящей из «атмосферника» 1.8 и двух электродвигателей.

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Скорее всего, дизельная «четырехдверка» появится на американском и корейском рынках. Правда, сроки премьеры модели с мотором на «тяжелом» топливе пока неизвестны. Обновленный Chevrolet Malibu с бензиновым двигателем и гибридной установкой в США появится осенью 2018-го, цена не объявлена. Дореформенный седан там стоит от 21 680 долларов без учета налогов и доставки.
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 Теги: Chevrolet, Malibu, дизельный двигатель

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Сегодня, 20:20 » Автор: Алена Шимко
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