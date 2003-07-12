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Новый хэтчбек Hyundai видели на тестах
Субкомпактный хэтчбек получит радиаторную решетку в стиле Solaris.
Премьера новинки запланирована на осень. Компания Hyundai продолжает тестировать в Индии хэтч длиной менее четырех метров, предназначенный для этой страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Ранее в Сети появлялись фотографии закамуфлированных прототипов, теперь на YouTube-канале Techmech опубликовано видео, причем маскировки на машине стало меньше. В частности, в ролике видно, что хэтчбек получил радиаторную решетку с горизонтальными плашками, как у Solaris и Tucson.
Пока модель известна под внутризаводским индексом AH2. Предполагается, что для новинки возродят имя Santro: хэтчбек с таким названием вышел на индийский рынок двадцать лет назад (в других странах – Atos), он был первой моделью, вставшей на конвейер местного завода Hyundai. Индийский Сантро сменил поколение в 2003-м, его выпуск прекратился в 2014-м. По предварительным данным, новая «пятидверка» построена на модернизированной версии «тележки» от компакта Hyundai i10 первой генерации.
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Индийские СМИ сообщают, что AH2 предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» Epsilon 1.1 – таким двигателем оснащался и прежний Santro, у той модели он выдавал 64 л.с. Мотор, вероятно, будет сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой или «роботом» (у Santro были МКП и четырехступенчатый «автомат»).
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