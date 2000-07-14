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Раздел: Авто  
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Ford Fiesta ST устроил гонку в подземной соляной пещере

Ford Fiesta ST устроил гонку в подземной соляной пещереFord Fiesta ST промчался на высокой скорости по лабиринту соляных штолен на глубине в 400 м от поверхности земли.

В каком именно уголке континентальной Европы проходил заезд – не уточняется, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Возможно по причине того, чтобы туда потом не ринулись орды доморощенных стритрейсеров и не уничтожили уникальный подземный объект. Сообщается лишь, что прорытый на глубине 400 м подземный лабиринт весьма разветвлен и имеет общую протяженность более 60 километров. В тоннелях всегда одна и та же температура: +16С.

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При этом из-за строгих требований безопасности, количество людей в съемочной группе пришлось сократить до минимума. Управлял 200-сильным Fiesta ST пилот Чемпионата мира по ралли Элфин Эванс. По его словам, ездить по соли, по ощущениям, было почти так же, как и по гравию. А на дорожных шинах на таком покрытии было очень скользко.
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 Теги: Ford Fiesta ST, пещера, гонка

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Вчера, 23:52 » Автор: Алена Шимко
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