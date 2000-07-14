Раздел: Авто
Ford Fiesta ST устроил гонку в подземной соляной пещере
Ford Fiesta ST промчался на высокой скорости по лабиринту соляных штолен на глубине в 400 м от поверхности земли.
В каком именно уголке континентальной Европы проходил заезд – не уточняется, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Возможно по причине того, чтобы туда потом не ринулись орды доморощенных стритрейсеров и не уничтожили уникальный подземный объект. Сообщается лишь, что прорытый на глубине 400 м подземный лабиринт весьма разветвлен и имеет общую протяженность более 60 километров. В тоннелях всегда одна и та же температура: +16С.
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При этом из-за строгих требований безопасности, количество людей в съемочной группе пришлось сократить до минимума. Управлял 200-сильным Fiesta ST пилот Чемпионата мира по ралли Элфин Эванс. По его словам, ездить по соли, по ощущениям, было почти так же, как и по гравию. А на дорожных шинах на таком покрытии было очень скользко.
В каком именно уголке континентальной Европы проходил заезд – не уточняется, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Возможно по причине того, чтобы туда потом не ринулись орды доморощенных стритрейсеров и не уничтожили уникальный подземный объект. Сообщается лишь, что прорытый на глубине 400 м подземный лабиринт весьма разветвлен и имеет общую протяженность более 60 километров. В тоннелях всегда одна и та же температура: +16С.
Читайте также: Ford выпустит "заряженный" хэтчбек Fiesta ST Line
При этом из-за строгих требований безопасности, количество людей в съемочной группе пришлось сократить до минимума. Управлял 200-сильным Fiesta ST пилот Чемпионата мира по ралли Элфин Эванс. По его словам, ездить по соли, по ощущениям, было почти так же, как и по гравию. А на дорожных шинах на таком покрытии было очень скользко.
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